¡Milagro en Gremio! La recuperación de Erick Noriega emociona a todo el Perú

Erick Noriega es una de las revelaciones del fútbol peruano que nos dejó el 2025. El defensa destacó en Alianza Lima en el ámbito local e internacional, es por eso que terminó siendo comprado por Gremio de Brasil. Desde su llegada al club marcó la diferencia y se ganó un lugar en el equipo titular. La mala noticia se dio en noviembre, cuando se lesionó de gravedad.

PUEDES VER: Alianza Lima se ilusiona con jugosa cifra por posible transferencia de Bryan Reyna

El futbolista sufrió una doble rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo durante un partido contra Botafogo en noviembre de 2025. En ese entonces informaron que podría estar fuera de las canchas hasta por seis meses. Sin embargo, estamos comenzando enero y ya se le ve entrenando con normalidad junto con sus compañeros. Se recuperó en tiempo récord.

Erick Noriega ya entrena con normalidad en Gremio | Vía FDF

Esto es una gran noticia, no solo para el jugador, sino también para la Selección Peruana. El 'Samurai' se postula a ser uno de los mejores jugadores de la bicolor durante los próximos años. Veremos que tal le va en 2026 con pretemporada incluidad con Gremio. Este año buscarán pelear por el título y ganar la Copa Sudamericana.

¿Cuánto le costó Noriega a Gremio?

El equipo brasileño le pagó alrededor de 1,7 millones de euros a Alianza Lima por el pase del defensa. En ese momento muchos cuestionaron su salida, pues era uno de los mejores jugadores de los blanquiazules y aún seguían compitiendo internacionalmente. Erick Noriega se despidió de manera emotiva del equipo de sus amores.

Trayectoria de Erick Noriega

Erick Noriega se formó en las menores de Alianza Lima (Perú) y luego jugó en Japón para el Shimizu S-Pulse y el Machida Zelvia. Tras un breve paso por el SV Straelen (Alemania), regresó a Perú para defender a la Universidad San Martín y Comerciantes Unidos antes de volver a Alianza Lima y finalmente ser transferido a Gremio (Brasil).