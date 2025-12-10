El nuevo valor millonario de Erick Noriega, ex Alianza Lima, tras ser figura en Gremio

Tranquilamente, su fichaje puede ser considerado como el mejor del año para un futbolista peruano. Erick Noriega destacó con la camiseta de Alianza Lima y al poco tiempo llamó la atención de un club grande como Gremio. El conjunto brasileño ganó a un gran jugador que rápidamente se ganó el puesto de titular. Sus buenas actuaciones lo han llevado a aumentar su valor en el mercado.

Según Transfermarkt, inicialmente el defensa peruano tenía un valor de 2 millones de euros. Actualmente, tras su rendimiento con Gremio en Brasil, su cotización subió de manera considerable, a tal punto de llegar a los 3.5 millones de euros. El club que se frota las manos con este ascenso es Alianza Lima, ya que esperan que Gremio lo venda en un futuro.

El nuevo valor de Erick Noriega / Fuente: Transfermarkt

Erick Noriega apenas tiene 24 años. Le espera un gran futuro por delante, hay que tener en cuenta que es una de las nuevas caras de la Selección Peruana rumbo al Mundial del 2030. Él ya comentó que su deseo es jugar en Europa, por eso viene trabajando arduamente para cumplir su meta. Hasta ahora los hinchas de Alianza Lima lo extrañan, pues su ausencia en el equipo de Nestor Gorosito se terminó sintiendo.

Ahora el jugador deberá centrarse en cerrar tranquilo el año, pues es de conocimiento público que se lesionó de gravedad en pleno partido con Gremio y su recuperación no será rápida. Su club terminó la temporada y logró clasificar a la Copa Sudamericana, así que cuentan con el 'Samurai' de cara a la temporada 2026.

¿Por qué Alianza Lima se beneficia si Gremio vende a Noriega?

Alianza Lima vendió a Erick Noriega en casi 2 millones, pero acordó tener un porcentaje de su carta pase. Eso quiere decir que si Gremio lo llega a vender a otro club, el club blanquiazul tendrá que recibir una parte de la venta de manera obligada. Mientras más sea su cotización, más dinero entraría en las arcas de Alianza Lima.

¿Qué lesión sufrió Erick Noriega y cuándo volverá a jugar?

Gremio publicó el diagnóstico de Erick Noriega, el peruano sufrió una ruptura completa del ligamento tibioperoneo anteroinferior y también una ruptura parcial del ligamento talofibular anterior. El peruano estará de baja por un periodo de entre 3 a 6 meses, se espera que llegue al debut oficial de su equipo la próxima temporada.