0
EN VIVO
Real Madrid vs. Manchester City por Champions League
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Cusco por los playoffs Liga 1

¿Regresa a la Liga 1? Cecilio Waterman, ex Alianza Lima, anunció salida de su club: "Pirata..."

El exdelantero de Alianza Lima, Cecilio Waterman, confirmó su salida de su actual club y tomará nuevos rumbos en el 2026. ¿Vuelve a la Liga 1?

Diego Medina
Cecilio Waterman se despidió de su club a fines del 2025.
Cecilio Waterman se despidió de su club a fines del 2025. | Foto: Luis Jiménez - Líbero
COMPARTIR

Uno de los jugadores que recuerda el hincha de Alianza Lima es Cecilio Waterman. El atacante tuvo un rendimiento regular con el cuadro blanquiazul, pero las lesiones le terminaron costando sobre el cierre de la temporada 2024. No obstante, el atacante panameño siguió su camino y decidió apostar por Coquimbo Unido de Chile.

Federico Girotti conoce la postura de Talleres tras oferta de Alianza Lima.

PUEDES VER: Confirmado: Talleres tomó decisión sobre Federico Girotti tras oferta de Alianza Lima

Contra todo pronóstico, el conjunto del "Pirata" fue la gran sorpresa en el Campeonato Chileno, consiguiendo el trofeo de campeón y logrando una histórica clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, la directiva tomó firme decisión y confirmó el cierre de una etapa con el panameño.

Cecilio Waterman se despide de Coquimbo Unido

Tras esta noticia para el ex Alianza Lima, Cecilio Waterman no dudó en pronunciarse en redes sociales y dedicarle un emotivo mensaje al cuadro chileno y dejar en claro que se sintió muy contento de vivir esta etapa profesional a lo largo del 2025.

"Hoy me despido de este hermoso club, donde me sentí siempre en casa desde el momento que llegué al puerto. Logramos ser CAMPEONES bajando una histórica estrella, rompiendo todos los récords como la linda familia que formamos en el club, con quienes estuvieron en cada partido y con los que de una u otra forma sienten la pasión por estos lindos colores. Agradezco el cariño de todos los hinchas, de amigos que hice en el puerto y que durarán para toda la vida… Porque una vez PIRATA, siempre PIRATA. Ojalá en algún momento nuestros caminos de vuelvan a encontrar, COQUIMBO querido", escribió.

Cecilio Waterman

Cecilio Waterman se despidió de Coquimbo Unido tras ser campeón en Chile. Foto: TNT Sports Chile.

¿Cecilio Waterman regresa a la Liga 1?

De momento, el delantero disfrutará de sus vacaciones, mientras que sus agentes tratarán de que siga vinculado al fútbol chileno. No obstante, no se descarta cualquier oferta de otro país, siendo la Liga 1 de Perú una de las posibilidades si es que un equipo desea adquirir de sus servicios para todo el 2026.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN por Champions League

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano