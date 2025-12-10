¿Regresa a la Liga 1? Cecilio Waterman, ex Alianza Lima, anunció salida de su club: "Pirata..."

Uno de los jugadores que recuerda el hincha de Alianza Lima es Cecilio Waterman. El atacante tuvo un rendimiento regular con el cuadro blanquiazul, pero las lesiones le terminaron costando sobre el cierre de la temporada 2024. No obstante, el atacante panameño siguió su camino y decidió apostar por Coquimbo Unido de Chile.

Contra todo pronóstico, el conjunto del "Pirata" fue la gran sorpresa en el Campeonato Chileno, consiguiendo el trofeo de campeón y logrando una histórica clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, la directiva tomó firme decisión y confirmó el cierre de una etapa con el panameño.

Cecilio Waterman se despide de Coquimbo Unido

Tras esta noticia para el ex Alianza Lima, Cecilio Waterman no dudó en pronunciarse en redes sociales y dedicarle un emotivo mensaje al cuadro chileno y dejar en claro que se sintió muy contento de vivir esta etapa profesional a lo largo del 2025.

"Hoy me despido de este hermoso club, donde me sentí siempre en casa desde el momento que llegué al puerto. Logramos ser CAMPEONES bajando una histórica estrella, rompiendo todos los récords como la linda familia que formamos en el club, con quienes estuvieron en cada partido y con los que de una u otra forma sienten la pasión por estos lindos colores. Agradezco el cariño de todos los hinchas, de amigos que hice en el puerto y que durarán para toda la vida… Porque una vez PIRATA, siempre PIRATA. Ojalá en algún momento nuestros caminos de vuelvan a encontrar, COQUIMBO querido", escribió.

Cecilio Waterman se despidió de Coquimbo Unido tras ser campeón en Chile. Foto: TNT Sports Chile.

¿Cecilio Waterman regresa a la Liga 1?

De momento, el delantero disfrutará de sus vacaciones, mientras que sus agentes tratarán de que siga vinculado al fútbol chileno. No obstante, no se descarta cualquier oferta de otro país, siendo la Liga 1 de Perú una de las posibilidades si es que un equipo desea adquirir de sus servicios para todo el 2026.