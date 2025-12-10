- Hoy:
Padre de Guillermo Viscarra filtra información sobre el portero de Alianza Lima: "Sueño europeo"
¿Se fue? Guillermo Viscarra ha destacado en Alianza Lima y, aunque todavía tiene contrato por un año más, el padre del portero sorprendió con una confesión.
Uno de los puntos más altos que ha tenido Alianza Lima en el año es Guillermo Viscarra, portero de la selección boliviana que tiene chances reales de disputar el Mundial 2026 y que por ello, sumado a su rendimiento, puede recibir pronto ofertas de otros clubes del extranjero. En ese sentido, el padre del guardameta blanquiazul sorprendió con firmes declaraciones sobre el futuro de su hijo.
Sergio Viscarra, progenitor del arquero, brindó una pequeña entrevista para el medio Que no me pierda, donde fue consultado sobre cuál será el rumbo del futbolista altiplánico para la siguiente temporada. "Esto no acaba aquí, siempre queremos soñar en grande y para eso, junto a su empresario, estamos atentos, trabajando para que algún día llegue el sueño Europeo”, precisó el mencionado personaje.
“Siempre hay posibilidades, estamos en contacto y recibiendo intereses, para ver si hay posibilidades de que pueda seguir su carrera en otro equipo", agregó. De esta forma, dejó en claro que Guillermo Viscarra viene recibiendo ofertas de otros elencos y en cualquier momento podría marcharse de Alianza Lima, lo que generará una enorme baja para el plantel que actualmente ni siquiera ha definido a su nuevo director técnico.
Finalmente, Sergio Viscarra fue consultado precisamente por el contrato que tiene su hijo con los blanquiazules hasta fines del 2026, y no dudó en responder de forma contundente. "Billy todavía tiene contrato hasta finales del 2026 con Alianza Lima, pero eso no quita de que nosotros ya podamos estar viendo otras posibilidades", sentenció el padre del guardameta boliviano.
¿En qué clubes ha jugado Guillermo Viscarra?
Estos son los clubes en los que ha jugado el portero de Alianza Lima:
- EC Vitória
- Bolívar
- Oriente Petrolero
- Hapoel Raanana
- The Strongest
- Alianza Lima
