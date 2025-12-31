Guillermo Salas, ex Alianza Lima, remece el mercado al estar cerca de firmar por club campeón

Uno de los estrategas muy recordados en el fútbol peruano es Guillermo Salas. El estratega nacional fue clave en el plantel principal de Alianza Lima para obtener el bicampeonato de la temporada 2022, pero luego salió de la institución blanquiazul al no conseguir ciertos objetivos trazados por la directiva. Ahora, a puertas del 2026, el popular 'Chicho' tiene todo avanzando para dar el golpe y asumir las riendas de tradicional club.

Guillermo Salas cerca de firmar por club campeón para el 2026

Según pudo informar el periodista de L1 MAX, Ernesto Jerónimo Macedo, todo está encaminado para que Guillermo Salas vuelve a tener actividad como director técnico en Santos de Nazca. El cuadro de la región de Ica afrontará la Liga 2 2026 en busca del ansiado ascenso a Primera División, por lo que confían en el ex Alianza Lima para conseguir el gran objetivo.

Bajo este panorama, el estratega de 51 años buscará asumir por primera vez en su carrera como DT a un equipo de Segunda División. Sabe de las exigencias que amerita tener un club campeón como Santos de Nazca, quien se consagró en la Liga Departamental de Ica en dos temporadas (2012 y 2018).

"Guillermo Salas está cerca de convertirse como director técnico de Santos de Nazca de Liga 2", informó el periodista Ernesto Macedo de L1 MAX.

Guillermo 'Chicho' Salas puede dirigir a Santos de Nazca para la Liga 2 2026. Foto: Liga 1.

¿Qué clubes ha dirigido Guillermo Salas?

Guillermo Salas tuvo su primera experiencia como director técnico en Alianza Lima. El estratega nacional logró comandar al plantel blanquiazul en busca del bicampeonato 2022. Fuera de ello, dio la sorpresa al llegar a la Universidad César Vallejo de Trujillo, en el que no tuvo buenos resultados y que generó una de las polémicas más comentadas en el fútbol peruano como la vez que tuvo una discusión con Paolo Guerrero para que ingrese al campo.