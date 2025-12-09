- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Frankfurt
- Inter vs Liverpool
- Alianza Lima vs Osasco
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Ricardo Gareca
Alianza Lima cerca de firmar contrato con volante de casi medio millón de dólares: "Un año"
Alianza Lima quiere firmar contrato con un talentoso mediocampista que conoce muy bien la Liga 1, esto pensando en la temporada 2026.
¡Sorpresa! Alianza Lima ya planea la temporada 2026, en la que disputará la Liga 1 y Copa Libertadores, y por ello busca contratar a un importante y talentoso mediocampista con mucha experiencia en el ámbito local. Recordemos que el próximo año los blanquiazules atraviesan su aniversario número 125 y están en la obligación de salir campeones nacionales y hacer historia a nivel internacional.
Según informó el periodista Gerson Cuba mediante su cuenta oficial de 'X', plataforma social que antes era conocida como Twitter en todo el mundo, los de Matute quieren renovarle contrato a uno de sus mejores volantes, que en un momento fue prácticamente borrado por Néstor Gorosito y ante la petición de la hinchada volvió a aparecer en el campo.
"Alianza Lima buscará ampliar el vínculo de Jesús Castillo, quien aún tiene un año más de contrato. Será una semana de reuniones y decisiones, ya que el volante cuenta con dos ofertas de equipos peruanos", informó el mencionado comunicador a través de sus redes sociales.
Jesús Castillo en Alianza Lima.
Recordemos que Jesús Castillo todavía tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, es decir que le queda una temporada más, pero de todas formas los blanquiazules prefieren renovarle para asegurar su estadía en La Victoria por los próximos años y conseguir dinero ante una posible transferencia.
Números de Jesús Castillo este 2025
Pese a que en la segunda parte del año jugó menos partidos con Alianza Lima, Jesús Castillo, valorizado en 450 mil dólares, estuvo presente en un total de 23 compromisos de la Liga 1 esta temporada. Asimismo, en cuanto al ámbito internacional, el volante disputó 7 encuentros de Copa Libertadores y solo 1 de Copa Sudamericana.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90