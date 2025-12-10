0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Cusco por los playoffs Liga 1

Cienciano avanza en las negociaciones con Alianza Lima por jugador de casi medio millón de euros

Se conoció que un talentoso futbolista de Alianza Lima está cerca de firmar contrato con Cienciano del Cusco para afrontar la temporada 2026. ¿Quién será?

Solange Banchon
Cienciano busca extender el préstamo de futbolista de Alianza Lima para el 2026
Cienciano busca extender el préstamo de futbolista de Alianza Lima para el 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Cienciano no se queda de brazos cruzados y en pleno mercado de pases 2026, el elenco cusqueño viene reforzando su plantel con miras a la Liga 1 y Copa Sudamericana. El 'Papá' acaba de oficializar a Horacio Melgarejo como su nuevo técnico y paralelamente la directiva negocia con sus próximos fichajes.

Prensa argentina y su reacción ante posible fichaje de Federico Girotti a Alianza Lima

PUEDES VER: En Argentina dan rotunda opinión sobre Alianza ante posible llegada de Girotti: "Necesidad de..."

Cienciano negocia por futbolista de Alianza Lima para el 2026

Uno de los futbolistas que está cerca de continuar en el campeón sudamericano es Cristian Neira. Según la información que brindó el periodista Gustavo Adrianzén Romo en sus redes sociales, el club de altura viene dialogando con Alianza Lima para garantizar la permanencia del volante nacional, quien aún tiene contrato con los íntimos.

"Cristian Neira en negociaciones muy avanzadas para extender su vínculo con Cienciano para el 2026. Alianza Lima (dueño de su pase) y Cienciano afinan detalles de su préstamo. Hay voluntad desde la directiva y comando técnico de Cienciano en contar con él para el 2026", señaló el comunicador en su cuenta de 'X', antes Twitter.

Cristian Neira

Cristian Neira cerca de seguir en Cienciano para el 2026

Este 2025, el popular 'Rusito' Neira alternó en algunos partidos como titular con el 'Papá', llegando a disputar 34 compromisos entre la Liga 1 y la Copa Conmebol Sudamericana. Anotó 2 goles, brindó 4 asistencias y sumó un promedio de 1923 minutos.

Hay que recordar que, el también extremo derecho, asumió la responsabilidad de ser uno de los conductores en el conjunto imperial ante la salida del futbolista Christian Cueva a mediados de temporada. Sin embargo, pese a la llegada de Alejandro Hohberg, el ex Unión Comercio siguió teniendo protagonismo bajo la conducción del exentrenador Carlos Desio.

¿En qué equipos ha jugado Cristian Neira?

  • Unión Comercio
  • Alianza Lima
  • Cienciano

Valor en el mercado de Cristian Neira

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, en la actualidad el jugador Cristian Neira se cotiza en 400 mil euros en el mercado de pases a sus 25 años.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO por Liga 1 MAX: transmisión del partido

  2. Sporting Cristal vs. Cusco FC: alineaciones confirmadas del partido de hoy

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano