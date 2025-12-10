- Hoy:
Cienciano avanza en las negociaciones con Alianza Lima por jugador de casi medio millón de euros
Se conoció que un talentoso futbolista de Alianza Lima está cerca de firmar contrato con Cienciano del Cusco para afrontar la temporada 2026. ¿Quién será?
Cienciano no se queda de brazos cruzados y en pleno mercado de pases 2026, el elenco cusqueño viene reforzando su plantel con miras a la Liga 1 y Copa Sudamericana. El 'Papá' acaba de oficializar a Horacio Melgarejo como su nuevo técnico y paralelamente la directiva negocia con sus próximos fichajes.
Cienciano negocia por futbolista de Alianza Lima para el 2026
Uno de los futbolistas que está cerca de continuar en el campeón sudamericano es Cristian Neira. Según la información que brindó el periodista Gustavo Adrianzén Romo en sus redes sociales, el club de altura viene dialogando con Alianza Lima para garantizar la permanencia del volante nacional, quien aún tiene contrato con los íntimos.
"Cristian Neira en negociaciones muy avanzadas para extender su vínculo con Cienciano para el 2026. Alianza Lima (dueño de su pase) y Cienciano afinan detalles de su préstamo. Hay voluntad desde la directiva y comando técnico de Cienciano en contar con él para el 2026", señaló el comunicador en su cuenta de 'X', antes Twitter.
Cristian Neira cerca de seguir en Cienciano para el 2026
Este 2025, el popular 'Rusito' Neira alternó en algunos partidos como titular con el 'Papá', llegando a disputar 34 compromisos entre la Liga 1 y la Copa Conmebol Sudamericana. Anotó 2 goles, brindó 4 asistencias y sumó un promedio de 1923 minutos.
Hay que recordar que, el también extremo derecho, asumió la responsabilidad de ser uno de los conductores en el conjunto imperial ante la salida del futbolista Christian Cueva a mediados de temporada. Sin embargo, pese a la llegada de Alejandro Hohberg, el ex Unión Comercio siguió teniendo protagonismo bajo la conducción del exentrenador Carlos Desio.
¿En qué equipos ha jugado Cristian Neira?
- Unión Comercio
- Alianza Lima
- Cienciano
Valor en el mercado de Cristian Neira
Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, en la actualidad el jugador Cristian Neira se cotiza en 400 mil euros en el mercado de pases a sus 25 años.
