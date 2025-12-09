0
Se fue sin pena ni gloria de la 'U' y hoy fichó por histórico club de la Liga 1: "Nuevo jugador"

Sorpresivamente este futbolista que dejó Universitario acaba de lograr un acuerdo con un rival de los cremas para la temporada 2026. ¿A quién nos referimos?

Solange Banchon
Ex Universitario acordó su fichaje por icónico club para la temporada 2026
Ex Universitario acordó su fichaje por icónico club para la temporada 2026 | Composición: Líbero
Cienciano del Cusco es uno de los clubes de la Liga 1 2026 que viene reforzándose con exfiguras de tradicionales equipos nacionales. Ahora, se conoció que el 'Papá' incorporó a su plantel a un futbolista que tuvo paso por Universitario de Deportes para afrontar el plano local y la Copa Sudamericana.

Matías Succar dejará Alianza Lima para fichar por tradicional club de la Liga 1 2026

PUEDES VER: Matías Succar remeció el mercado tras firmar por rival de Alianza Lima para 2026: "Acuerdo cerrado"

Ex Universitario será refuerzo de Cienciano para la Liga 1 2026

Según la información que brindó el periodista Gustavo Adrianzén Romo en sus redes sociales, Gerson Barreto, jugador que dejó el cuadro merengue en noviembre de 2022, será nuevo fichaje del elenco imperial el 2026, tras su reciente etapa en ADT.

"Gerson Barreto es nuevo jugador de Cienciano por toda la temporada 2026, acuerdo cerrado. El volante disputó 30 partidos por ADT en la temporada 2025 (1 partido pre Sudamericana vs Cienciano), indicó el comunicador en su cuenta de 'X', antes Twitter.

Gerson Barreto

Gerson Barreto será nuevo fichaje de Cienciano para el 2026

Los números de Gerson Barreto con ADT esta temporada

Barreto se unió al 'Vendaval Celeste' a comienzos del 2025, después de dejar sorpresivamente las filas de Ayacucho FC. El pivote nacional inició la temporada de gran manera ya que disputó 17 partidos en el Torneo Apertura.

Sin embargo, para el Clausura 2025, el futbolista de 30 años ya no tuvo mucho protagonismo y apenas jugó 12 duelos oficiales con el cuadro tarmeño. De otro lado, dio 2 asistencias y sumó un promedio de 2,363 minutos. Para el 2026, el ex Universitario apunta a encontrar su mejor nivel con el 'Papá'.

Gerson Barreto

Gerson Barreto se fue de Universitario para la temporada 2023/Foto: LÍBERO

Dentro de su experiencia profesional, Gerson Barreto defendió la camiseta de históricos clubes peruanos como Universitario de Deportes, Academia Deportiva Cantolao, Cusco FC, Universidad César Vallejo, Ayacucho FC y ADT de Tarma.

Valor en el mercado de Gerson Barreto

De acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt, el volante se encuentra tasado actualmente en 325 mil euros en el mercado de pases. Su mejor valor (450 mil euros) lo alcanzó mientras jugaba por el equipo crema en el 2020.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

