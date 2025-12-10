Universitario presentó oficialmente su camiseta 2026 en busca del tetracampeonato: "Único grande"

En horas de la mañana de este 10 de diciembre, Universitario de Deportes anunció por todo lo alto el nuevo diseño de su camiseta edición 2026. Esta 'mica' será la principal para que el conjunto 'merengue' afronte la Liga 1 en busca del tetracampeonato que tanto sueña el hincha crema.

Nueva camiseta de Universitario 2026

Mediante redes sociales, Universitario anunció la nueva camiseta de los 'merengues' que promete ser éxito de ventas al ser el vigente tricampeón del fútbol peruano. Este lanzamiento se da en medio de las fiestas de cierre de año, por lo que hinchas podrán adquirirlas a manera de regalo.

Nueva camiseta de Universitario 2026. Foto: Marathon.

"Universitario de Deportes y Marathon presentan la nueva camiseta oficial 2026, una prenda que no solo viste al equipo principal del único grande, sino que representa un momento trascendental en tiempo real. El diseño mantiene el clásico color crema, con toques guinda que resaltan en el cuello, puños y detalles. El escudo va acompañado del parche dorado de campeón nacional, símbolo de los logros recientes. Sobre la tela, una textura sutil con múltiples letras “U” recorre la camiseta, como huellas de una historia que sigue creciendo.", informa la institución de Ate.

Detalles de la nueva camiseta de Universitario 2026. Foto: Marathon.

Precios de la nueva camiseta de Universitario 2026

Estos son los precios de la nueva camiseta de Universitario 2026, en el que el plantel principal la lucirá en busca del tetracampeonato:

S/ 299 – Camiseta hombre adulto versión jugador

S/ 229 – Camiseta hombre adulto versión estadio

S/ 229 – Camiseta mujer adulto

S/ 229 – Camiseta arquero

S/ 179 – Camiseta niños

S/ 149 – Camiseta infante

¿Dónde comprar la nueva camiseta de Universitario 2026 vía Marathon?

La nueva camiseta de Universitario de Deportes 2026 se podrá comprar mediante la página web de Marathon, en el que tienes todos los estilos posibles en base al precio estipulado anteriormente. Una vez que selecciones la indumentaria de tu gusto, deberás seguir el proceso con el método de pago que más se te acomode. Posterior a ello, tendrás que estar a la espera de la entrega del producto a la dirección que desees.