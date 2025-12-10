Millonarios va con todo y alista oferta por figura de Universitario: "Ya hubo contacto"

Universitario de Deportes logró el tricampeonato de la Liga 1 para alegría de toda su hinchada que se ilusiona con el ‘Tetra’ y llegar lejos en la Copa Libertadores. En medio de este buen momento, y a poco de finalizar el año, se conoció una inesperada noticia que preocupa a los aficionados.

Y es que Millonarios de Colombia tuvo un contacto con la ‘U’ mostrando su interés por una de las figuras del cuadro crema que llegó del extranjero hace tres años. Un futbolista que se ha convertido en pieza clave del esquema de juego, siendo titular indiscutible para Jorge Fossati, y en su momento para Fabián Bustos.

Millonarios va con todo por figura de Universitario

“Si bien Franco Velazco ha dicho que Rodrigo Ureña le ha manifestado que va a continuar y respetar su contrato, yo hace varios días dije que Millonarios de Colombia estaba analizando la situación del chileno. Yo tengo entendido que Millonarios, después de hacer un análisis de varios jugadores en esa posición, han llegado a la conclusión que al que quieren es a Rodrigo Ureña, porque el técnico de Millonarios lo conoce, también el director deportivo”, informó el periodista Gustavo Peralta en PBO Campeonísimo.

(Video: PBO Campeonísimo)

En esa línea, explicó cómo se darán los pasos correspondientes para un posible inicio de negociación, mencionando el tema económico. Cabe mencionar que el volante chileno ya había entrado en la órbita de diversos clubes del extranjero por su gran nivel que le permitió ser convocado a la selección de su país.

“Yo entiendo que ya hubo un contacto con la ‘U’ de ‘me interesa’, y ahora lo que va a venir en las próximas horas o días es qué puede aterrizar en propuesta Millonarios de Colombia por Rodrigo Ureña. Yo lo que creo es que tal vez en el aspecto económico no va a ser tanto como manda la cláusula de salida, pero sí acercándose bastante, dependiendo también de lo que el jugador quiera”, agregó.

Rodrigo Ureña: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Rodrigo Ureña tiene un valor en el mercado actual de 800 mil €.