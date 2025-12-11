Rodrigo Ureña da firme publicación en medio de su posible salida de Universitario: "Nueva..."

Una de las noticias que viene generando alerta en Universitario de Deportes es con relación a la posible salida de Rodrigo Ureña. El volante chileno es del interés de Millonarios de Colombia a estas alturas del mercado de pases, por lo que no piensa escatimar en esfuerzos para conseguir el pase del tricampeón con los cremas.

En medio de estas informaciones, se vio a Rodrigo Ureña que viene disfrutando de sus vacaciones con su familia. El volante chileno se ha mostrado muy activo en sus redes sociales y ahora sorprendió con una postal en medio de todo lo que se viene comentando con respecto a su futuro en el 2026.

"Nueva York, Parque Central", se lee en la publicación de Rodrigo Ureña quien sigue disfrutando de sus vacaciones en Estados Unidos. El volante quiso charlar con Universitario sobre su contrato previo a su viaje, pero no llegaron a buen puerto para le extensión del vínculo laboral.

Rodrigo Ureña y su publicación en redes sociales.

Universitario espera oferta de Millonarios por Rodrigo Ureña

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Universitario está a la espera de que le llegue sobre la mesa la oferta oficial de Millonarios por el pase de Rodrigo Ureña. Recordemos, que la directiva crema puso una cláusula de salida por el volante de 32 años, por lo que cualquier club internacional que desee al tricampeón deberá desembolsar dicho monto.

¿Cuándo termina el contrato de Rodrigo Ureña con Universitario?

Rodrigo Ureña firmó con Universitario de Deportes hasta fines de la temporada 2026. La idea del 'Pitbull' era extender su vínculo con los cremas por más temporadas, pero finalmente no se llegó a un acuerdo. De esta manera, el volante seguirá vinculado a los cremas para el siguiente año, salvo aparezca un club, como Millonarios, que pague su traspaso en medio de la vigencia del contrato.