0
EN VIVO
Alianza Lima vs Scandicci hoy por Mundial de Clubes Vóley 2025

Rodrigo Ureña da firme publicación en medio de su posible salida de Universitario: "Nueva..."

El volante de Universitario, Rodrigo Ureña, sorprendió a la afición crema con una publicación en medio de las informaciones que lo ponen fuera del club.

Diego Medina
Rodrigo Ureña es del interés de Millonarios de Colombia.
Rodrigo Ureña es del interés de Millonarios de Colombia. | Foto: X Universitario
COMPARTIR

Una de las noticias que viene generando alerta en Universitario de Deportes es con relación a la posible salida de Rodrigo Ureña. El volante chileno es del interés de Millonarios de Colombia a estas alturas del mercado de pases, por lo que no piensa escatimar en esfuerzos para conseguir el pase del tricampeón con los cremas.

Jorge Fossati con las horas contadas para definir su futuro en Universitario.

PUEDES VER: ¡Llegaron al límite! Universitario tomó firme medida con Fossati sobre su futuro: "No se puede"

En medio de estas informaciones, se vio a Rodrigo Ureña que viene disfrutando de sus vacaciones con su familia. El volante chileno se ha mostrado muy activo en sus redes sociales y ahora sorprendió con una postal en medio de todo lo que se viene comentando con respecto a su futuro en el 2026.

"Nueva York, Parque Central", se lee en la publicación de Rodrigo Ureña quien sigue disfrutando de sus vacaciones en Estados Unidos. El volante quiso charlar con Universitario sobre su contrato previo a su viaje, pero no llegaron a buen puerto para le extensión del vínculo laboral.

Rodrigo Ureña

Rodrigo Ureña y su publicación en redes sociales.

Universitario espera oferta de Millonarios por Rodrigo Ureña

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Universitario está a la espera de que le llegue sobre la mesa la oferta oficial de Millonarios por el pase de Rodrigo Ureña. Recordemos, que la directiva crema puso una cláusula de salida por el volante de 32 años, por lo que cualquier club internacional que desee al tricampeón deberá desembolsar dicho monto.

¿Cuándo termina el contrato de Rodrigo Ureña con Universitario?

Rodrigo Ureña firmó con Universitario de Deportes hasta fines de la temporada 2026. La idea del 'Pitbull' era extender su vínculo con los cremas por más temporadas, pero finalmente no se llegó a un acuerdo. De esta manera, el volante seguirá vinculado a los cremas para el siguiente año, salvo aparezca un club, como Millonarios, que pague su traspaso en medio de la vigencia del contrato.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Ángel Comizzo, ex Universitario, remece el mercado al firmar por histórico club: "Definido"

  2. ¡Llegaron al límite! Universitario tomó firme medida con Fossati sobre su futuro: "No se puede"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano