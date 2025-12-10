Cusco FC sacude el mercado y busca la firma de jugador tricampeón con Universitario

Cusco FC se mentaliza en poder superar los playoffs ante Sporting Cristal y quedarse con el cupo de Perú 2. En paralelo, su directiva viene cerrando la incorporación de destacados jugadores con la finalidad de destacar en la Liga 1 2026 y hacer un gran papel en la Copa Libertadores. En ese sentido, buscan dar un golpe en el mercado asegurando la llegada de un tricampeón con Universitario.

Cusco FC busca el contrato de tricampeón con Universitario

Conscientes de la necesidad de armar un plantel más amplio y de gran jerarquía, Cusco FC busca concretar la llegada de una destacada figura de Universitario. Se trata de Hugo Ancajima, quien formó parte del plantel crema que se consagró tricampeón de la Liga 1, aunque no gozó de una gran regularidad.

El periodista deportivo Luis Espino Risco reveló la noticia del interés por el lateral, aunque señaló que se trata de un préstamo, en busca de que el jugador pueda aumentar su tiempo de juego. Sin embargo, resulta llamativo teniendo en cuenta que solo le queda un año de contrato con la 'U'.

Hugo Ancajima cerca de dejar a Universitario para unirse a Cusco FC. Foto: Líbero.

"De Ate hacia Cusco. Hugo Ancajima será cedido a préstamo a Cusco FC de cara a la temporada 2026. Su vínculo con Universitario culmina en Diciembre del 2026", informó el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

Hugo Ancajima y su paso por Universitario

Hugo Ancajima llegó al cuadro de Ate en la temporada 2023, donde logró sumar su mayor cantidad de minutos, aunque varios de ellos entrando de cambio. En total, el lateral permaneció 3 temporada en el equipo donde se consagró como tricampeón nacional, jugando 42 partidos, dejando un gol y dos asistencias.

¿En cuánto está cotizado Hugo Ancajima?

El lateral de 27 años ha visto reducido levemente su cotización en el mercado, luego de no haber adquirido un gran protagonismo con la 'U'. De acuerdo al portal internacional Transfermarkt, Ancajima posee una cotización en el mercado de 375 mil euros. Su máximo histórico fue de 400 mil, que logró en 2024.