Se confirmó si Universitario dará golpe fichando a delantero de Botafogo el 2026: "Contrato..."

Continúan las novedades en Ate. Universitario de Deportes se encuentra en la búsqueda de su flamante delantero extranjero para pelear por el tetracampeonato de la Liga 1 2026, y hacer historia en la Copa Libertadores. Bajo ese escenario, los cremas tienen en órbita a un atacante de nacionalidad uruguaya. ¿Quién es?

Según la información que brindó el periodista Gustavo Peralta en el programa 'Hablemos de MAX', el club merengue apunta al fichaje de una actual figura que milita en Botafogo de Brasil. Nos referimos a Gonzalo Mastriani. La directiva evalúa su posible llegada, que de momento, no resulta difícil.

Uruguayo Gonzalo Mastriani en la mira de Universitario para el 2026

"En los últimos días llamó gente de la 'U' a preguntar las condiciones de Gonzalo Mastriani, delantero de 32 años. Tiene contrato vigente con Athletico Paranaense y me dijeron creemos que puede ser posible si se dan las condiciones económicas porque no están tan lejas y quedó ahí no hubo más contacto a partir de eso", expresó el comunicador.

"Esto me hace pensar que la 'U' va a ir con todo por un muy buen delantero, y no es el único nombre porque también hemos informado que está la del uruguayo José Neris, y otros. Agustín Rodríguez de Juventud es una posibilidad. Después va a llegar uno que pueda jugar de segundo punta o por los lados", acotó.