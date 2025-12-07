0
¡Oficial! Alianza Lima anunció la salida de Néstor Gorosito

Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal de la final de vuelta de Liga Femenina 2025

Universitario vs Alianza Lima se vuelven a enfrentar por la vuelta de la gran final de la Liga Femenina 2025. Conoce aquí la fecha, hora y qué canal transmitirá el partido.

Angel Curo
Universitario y Alianza Lima se enfrentar por la final de vuelta de la Liga Femenina
Universitario y Alianza Lima se enfrentar por la final de vuelta de la Liga Femenina | Composición: Líbero
Universitario de Deportes y Alianza Lima se volverán a ver las caras para definir al campeón de la Liga Femenina 2025. Las 'íntimas' sacaron una valiosa ventaja en la ida tras vencer por 3-1; no obstante, las 'leonas' cerrarán la llave en casa y buscarán un remontada épica. A continuación, te contamos los detalles de este duelo definitorio en el Monumental de Ate.

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima por la final de vuelta de Liga Femenina 2025?

La final de vuelta entre las escuadras de Universitario y Alianza Lima está programado para disputar el próximo domingo 14 de diciembre. Un duelo que definirá al elenco campeón de la Liga Femenina 2025.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por la final de la Liga Femenina 2025?

La final de vuelta entre Universitario vs Alianza Lima dará inicio a las 3:00 p.m. en todo el territorio peruano. A continuación, te dejamos los horarios confirmados para los distintos países de Sudamérica, así como para Estados Unidos y España.

  • Perú, Ecuador y Colombia: 3:00 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.
  • Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5:00 p.m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 p.m.
  • España: 10:00 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima por Liga Femenina?

El partido de vuelta por la gran final de la Liga Femenina 2025 entre Universitario vs Alianza Lima contará con la transmisión EN VIVO por la señal de Movistar Deportes. Por su parte, si deseas verlo de forma ONLINE, podrá ser sintonizado por streaming mediante América TVGO y Movistar Play.

Alianza Lima vs Universitario

Alianza Lima venció por 3-1 a Universitario en la final de ida y se ilusiona con el 'bi'.

¿Cómo llegan Universitario y Alianza Lima a la final de la Liga Femenina 2025?

Universitario de Deportes tendrá que levantar su nivel para el partido de vuelta luego de haber sido superado por 3-1 en la ida. Las 'leonas' no lograron desplegar su mejor fútbol y repetir el batacazo de la final del Clausura. Sin embargo, el gol de Catalina Usme le da una chance de poder remontar el encuentro en compañía de su hinchada.

Por su parte, Alianza Lima llega motivada tras haber sacado una ventaja importante el Matute. Las blanquiazules vencieron gracias a los goles de Silvani Oliveira, Sandy Dorador y Grace Cagnina, dando un paso importante hacia el bicampeonato. No obstante, la incertidumbre crece por el estado de salud de su máxima figura: Adriana Lúcar, quien estuvo ausente en la ida por una lesión.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

