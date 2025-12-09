¿Por qué Alianza Lima aún disputará los playoffs del fútbol peruano este 2025?

¡Esto no acaba! Alianza Lima le dio una enorme alegría a su hinchada en medio de la densa situación que se vive a nivel institucional, ya que aún disputará los playoffs del fútbol peruano y este fin de semana se jugará la temporada. Aquí te contamos de qué se trata todo esto.

Como sabemos, los blanquiazules serán Perú 4 en la Copa Libertadores 2026 debido a que perdieron en penales con Sporting Cristal, por lo que jugarán el campeonato internacional de la Conmebol desde la Fase 1, tal como lo hicieron esta campaña. Tal noticia causó molestia en la hinchada, llegando al punto de provocar la destitución de Néstor Gorosito.

En medio de todo ello, Alianza Lima aún tiene temporada por jugar debido a que este 13 de diciembre jugará la final de la Liga Femenina 2025 ante Universitario de Deportes, en el Estadio Monumental de Ate. Este será el duelo de vuelta por los playoffs debido a que el de ida se jugó la semana pasada en Matute.

El partido disputado en el Estadio Alejandro Villanueva terminó con victoria 3-1 para las blanquiazules, gracias a los goles de Silvani, Dorador y Cagnina. Por ello, el cuadro dirigido por José Letelier es claro favorito para dar la vuelta en casa del eterno rival y coronarse bicampeón del fútbol peruano, acumulando así su cuarto título en la era profesional.

Alianza Lima ganó el duelo de ida.

Alianza Lima vs. Universitario: hora y dónde ver

La final de la Liga Femenina entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se llevará a cabo este sábado 13 de diciembre desde las 15.00 horas locales, y contará con transmisión de Movistar Deportes para todo el territorio peruano. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.