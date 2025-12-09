Jugador de Alianza Lima que brilló este 2025 interesa a Universitario: "Lo observan y les agrada"

Por un lado, está Universitario que busca conseguir el tetracampeonato del fútbol peruano y por otro está Alianza Lima, que estará celebrando su aniversario 125. Ambos equipos tienen la obligación de conquistar la Liga 1 2026 y para ello tendrán que realizar importantes fichajes. El nombre de un futbolista blanquiazul es del agrado de la 'U' y podría haber más de una sorpresa de cara a la pretemporada.

Tras la salida de los futbolistas Jairo Vélez, Sebastián Britos, Gabriel Costa y Diego Churín, Universitario se encamina a encontrar el equipo perfecto para afrontar la próxima temporada. En ese sentido, la 'U' podría dar el gran batacazo en el mercado de fichajes con jugador que llegó a Alianza Lima y brilló durante toda la temporada.

Universitario se interesa en jugador de Alianza Lima para el 2026

Al igual que Universitario, en Alianza Lima también están buscando reestructurar su plantel para el año próximo y uno de los que es duda para continuar es Alan Cantero. El futbolista argentino tuvo actuaciones destacadas con la camiseta blanquiazul y en el último partido ante Sporting Cristal demostró la clase que tiene.

En Universitario no son ajenos a lo que les puede ofrecer un fichaje como el de Alan Cantero. El periodista José Varela explicó en 'Denganche' que el equipo 'crema' está siguiendo de cerca los pasos del delantero.

"Hay un jugador de Alianza que la 'U' lo observa y como que le agrada. Es extranjero y está bien muy bien observado por el cuadro crema. Es Alan Cantero", explicó Varela en el programa 'Desmarcados'.

¿Alan Cantero continuará en Alianza Lima?

El futbolista Alan Cantero llegó a Alianza Lima como préstamo para la temporada 2025 y las destacadas actuaciones lo hizo ganarse un puesto entre los titulares. Su pase venció al final de temporada, por lo que todavía no se sabe si el equipo blanquiazul extenderá su vínculo con eljugador.