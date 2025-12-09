Universitario deja clara su postura ante llegada de Jairo Vélez a Alianza: "Esa decisión..."

Jairo Vélez arribó a Universitario tras llegar a un acuerdo con César Vallejo y aunque se contaba con su participación dentro del plantel para el próximo año, el jugador tomó la decisión de abandonar las instalaciones de Ate para mudarse a La Victoria e iniciar una nueva etapa en su carrera vistiendo la camiseta de Alianza Lima. Ante ello, la institución 'crema' tomó una clara y tajante postura.

PUEDES VER: Se fueron sin pena ni gloria de Alianza y Universitario y ahora firmaron hasta 2026 con Garcilaso

Si bien el objetivo principal de Universitario de Deportes es conquistar el 'tetra' el próximo año, también es importante que consoliden un equipo competitivo que sepa responder tanto en el campeonato local como en la Copa Libertadores. Jairo Vélez era una de las opciones que empezaba a fortalecerse; sin embargo, su repentina salida cambió todo.

Universitario se pronuncia sobre fichaje de Vélez a Alianza

Jairo Vélez fue parte de la historia del tricampeonato en Universitario, pero ahora busca nuevos retos, por lo que su fichaje a Alianza Lima será un nuevo capítulo en su carrera y espera afrontarlo de la mejor manera. El administrador de la 'U', Franco Velazco, reveló cómo tomó el club la decisión del jugador.

"Lo de Vélez es un tema cerrado, ya no continúa en la institución. Más allá de que esto es fútbol y que pueda haber seguramente algún cambio, hoy no tenemos ya mayor intención de continuar con el vínculo. Este es un tema profesional, en realidad. Jairo es un gran jugador para nosotros, importante, valioso. Él ha tomado esa decisión priorizando los intereses profesionales, familiares, personales, y nosotros no tenemos nada que reprocharle", sostuvo Velazco.

(Video: Entre bolas)

Universitario anuncia salida de Jairo Vélez

Lo que era un secreto a voces terminó por convertirse en oficial y Universitario le dedicó un mensaje de despedida en sus redes sociales. El jugador cierra una importante etapa en su carrera en la que se metió a la historia del tricampeonato.

"Agradecemos el profesionalismo mostrado por Jairo Vélez durante la temporada 2025", escribieron desde Universitario. De esta manera, Vélez se suma a la lista de jugadores que ya no son parte de la 'U' como Diego Churín, Sebastián Britos y Gabriel Costa.