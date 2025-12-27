¡Golpe! Cienciano remece el mercado y llega a un acuerdo con exdefensa de Barcelona: "Cerrado"

Uno de los clubes peruanos que competirá a nivel internacional es Cienciano. El cuadro cusqueño afrontará un duro partido en la Copa Sudamericana, pero no desea bajar los brazos en su afán de pelear la Liga 1 2026. Bajo esa premisa, se conoció que el 'Papá' llegó a un acuerdo con un exfutbolista de Barcelona.

Cienciano llegó a un acuerdo con ex Barcelona

Según pudo informar el periodista Gustavo Adrianzén, Cienciano tiene todo avanzado con Kevin Becerra, defensa de 29 años que viene de jugar en Libertad FC la Liga Pro, pero que tuvo su pasado en Barcelona SC de Ecuador en las divisiones menores. Por si fuera poco, este central, que también se desempeña como lateral derecho, ya sabe lo que es jugar en la Liga 1 Perú cuando vistió los colores de Los Chankas CYC.

Este jugador terminó contrato con Libertad FC, en el que encontró su mejor versión al cierre de la temporada 2025. Pese a ello, el futbolista no se mantendrá en la liga ecuatoriana y ahora regresará a Perú para afrontar no solo la Liga 1, sino uno de los certámenes más importantes del continente como la Copa Sudamericana.

"Kevin Becerra es nuevo jugador de Cienciano, acuerdo cerrado esta mañana por una temporada. El defensa ecuatoriano jugó en Libertad de Ecuador el 2025 (36 PJ) y ya tuvo un paso por el fútbol peruano jugando en Chankas CYC en 2024", informó el periodista Gustavo Adrianzén.

Kevin Becerra, ex Barcelona SC, será nuevo jugador de Cienciano para el 2026. Foto: Captura Hincha Amarillo.

¿En qué clubes jugó Kevin Becerra?

Academia Sub 20 (Ecuador)

Boca Juniors Sub 20 (Argentina)

Toreros (Ecuador)

Barcelona SC B (Ecuador)

Independiente Juniors (Ecuador)

Guayaquil City (Ecuador)

AD 9 de octubre (Ecuador)

Los Chankas (Perú)

Libertad FC (Ecuador)

Valor de mercado de Kevin Becerra

Según el portal "Transfermarkt", Kevin Becerra tiene un valor de mercado de 600 mil euros a sus 29 años de edad. Es el mejor momento del futbolista nacido en Guayaquil, por lo que ahora espera sostener su juego con camiseta de Cienciano del Cusco.