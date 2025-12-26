0

Franco Zanelatto sacude el mercado y es presentado por rival de Alianza Lima: "Bienvenido"

Franco Zanelatto fue anunciado de forma oficial por un importante rival de Alianza Lima para la temporada 2026 de la Liga 1.

Franco Zanelatto es anunciado de forma oficial por club rival de Alianza Lima
Franco Zanelatto es anunciado de forma oficial por club rival de Alianza Lima | Foto: X
Franco Zanelatto salió de Alianza Lima para jugar en el fútbol griego, pero debido a las pocas oportunidades por sus constantes lesiones, decidió salir del país europeo para fichar por FBC Melgar, un importante rival del cuadro blanquiazul en la Liga 1 de la próxima temporada.

Franco Zanelatto es nuevo jugador de importante rival de Alianza Lima en la Liga 1

Melgar anunció de forma oficial la contratación de Zanelatto para disputar la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026. Además, utilizaron sus redes para presentar al exjugador de Alianza ante los hinchas con bombos y platillos.

franco zanelatto melgar

Franco Zanelatto es nuevo jugador de FBC Melgar.

"Delantero de 25 años, con presencia en la selección peruana en las últimas Eliminatorias, que llega para aportar potencia, juego y desborde en el frente de ataque", se puede leer en la publicación junto al video de anuncio.

Video: FBC Melgar

El delantero y extremo derecho de la selección peruana, de 25 años, tuvo tres etapas en la Liga 1, siendo la más relevante su fichaje por Alianza Lima desde Alianza Atlético en 2022.

Sin embargo, no logró sobresalir y tuvo que emigrar al fútbol griego, donde jugó en 2025 en el OFI Creta, pero debido a sus lesiones no tuvo continuidad.

Ahora, luego de su paso por el fútbol europeo, tiene la importante oportunidad de retomar su carrera en Melgar de Arequipa y, con ello, volver a ser tomado en cuenta en la selección peruana.

Fútbol Peruano