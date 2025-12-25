Deportivo Garcilaso da el batacazo y hace oficial incorporación de Inglaterra para el 2026: "Bienvenido"

Uno de los clubes que no descansa en este mercado de pases es Deportivo Garcilaso. No solo viene anunciando salidas y renovaciones en su primer equipo, sino que ahora ha dado la gran sorpresa al confirmar una incorporación desde Inglaterra, lo que genera mucha expectativa en los miles de hinchas del 'Pedacito del Cielo'.

Deportivo Garcilaso anuncia incorporación desde Inglaterra

A través de sus redes sociales, Deportivo Garcilaso impacta a sus seguidores al confirmar la llegada de la marca deportiva Umbro, que ahora los vestirá por toda la temporada 2026. Anteriormente, los cusqueños lucían su camiseta por Ander, pero ahora han dado la sorpresa con la empresa de Inglaterra que ya es conocido en todo el territorio peruano.

De hecho, su nombre se hizo más fuerte por ser la marca que vistió a la selección peruana en la campaña hacia el Mundial Rusia 2018. Esta entidad ha dejado huella en la mente de los aficionados, por lo que ahora Deportivo Garcilaso se ilusiona con este acuerdo de cara a su participación no solo en Liga 1, sino también en Copa Sudamericana.

"El Club Deportivo Garcilaso da la bienvenida a Umbro, reconocida marca inglesa que nos acompañará como auspiciador y proveedor oficial de indumentaria para esta temporada", informó el club cusqueño a través de sus cuentas oficiales de redes sociales.

Deportivo Garcilaso anuncia llegada de Umbro.

Deportivo Garcilaso jugará la Copa Sudamericana 2026

Luego de clasificar a la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026, la Conmebol llevó a cabo el sorteo y confirmó que Deportivo Garcilaso será rival de Alianza Atlético en un choque a partido único. Los cusqueños serán visitantes y esperan sacar un resultado a su favor para llegar a la fase de grupos.

Este encuentro se llevará a cabo el próximo 3 de marzo a partir de las 21:00 horas locales en el Estadio Mansiche de Trujillo. Recordemos, que el 'Vendaval' no podrá ser local en Sullana debido a que el Estadio Campeones del 36 no cumple los requisitos que exige la Conmebol para un cotejo internacional.