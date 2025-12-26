- Hoy:
Alianza Lima anunció descuentos en las entradas para la Noche Blanquiazul ante Inter Miami
Alianza Lima sorprendió tras anunciar descuentos para las entradas en la Noche Blanquiazul, donde se medirán contra Inter Miami de Lionel Messi.
¡Atención, hincha aliancista! Si quieres asistir al histórico partido ante Inter Miami de Lionel Messi y vivir la fiesta de la Noche Blanquiazul 2026, esta es tu oportunidad. Los íntimos informaron en sus redes sociales descuentos en las entradas para el evento deportivo.
"Nuestra casa será el escenario. El mundo, testigo. Aprovecha el descuento de 30% otorgado por Sound Music Entertainment y vive una noche eterna", indicaron
Anuncian descuentos para la Noche Blanquiazul 2026.
Las entradas, aplicando el descuento, van desde 329 soles hasta 2187.50 soles. Una oportunidad para que el 'Pueblo Blanquiazul' pueda de disfrutar la fiesta.
Noche Blanquiazul 2026: entradas para Alianza Lima vs. Inter Miami con el descuento
Las entradas para la Noche Blanquiazul 2026 están a la venta por Joinnus.
|Zona
|Precios con descuento
|Norte - Promo 30% Dcto.
|S/. 329.00
|Sur - Promo 30% Dcto.
|S/. 329.00
|Oriente - Promo 30% Dcto.
|S/. 1050.00
|Occidente Lateral - Promo 30% Dcto.
|S/. 1400.00
|Occidente Central - Promo 30% Dcto.
|S/. 1662.50
|Palco Apuesta Total - Promo 30% Dcto.
|S/. 2187.50
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Inter Miami en la Noche Blanquiazul?
El partido amistoso entre Alianza Lima vs. Inter Miami por la Noche Blanquiazul será transmitido en vivo por Latina (canal 2).
