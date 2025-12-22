- Hoy:
Ex campeón del fútbol peruano firmó por Cienciano para la temporada 2026: "Nuevo jugador…"
Destacado futbolista sorprendió en el mercado de pases de la Liga 1 al convertirse en nuevo elemento para luchar por el título de la temporada 2026.
La temporada 2025 de la Liga 1 se terminó y las sorpresas comenzaron en el mercado de pases donde los diferentes clubes buscarán conseguir todos los objetivos. Cienciano es uno de ellos y confirmó a un importante elemento para ser parte de sus filas en el 2026, generando diversas reacciones de los hinchas.
Los equipos del balompié nacional son conscientes que para conseguir la meta necesitan de destacados jugadores con los que puedan luchar por la meta. En ese sentido, el ‘Papá’ no quiere quedarse atrás y ya avanza con las diferentes incorporaciones para renovar su plantel que deberá afrontar también la Copa Sudamericana.
Clubes de la Liga 1 planifican la temporada 2026
“¡Bienvenido, Rotceh! Anunciamos la incorporación del lateral Rotceh Aguilar como nuevo jugador de Cienciano, quien defenderá con orgullo nuestra sagrada camiseta”, anunció Cienciano del Cusco en sus redes sociales, generando diversas reacciones en los hinchas y cibernautas.
Cienciano presentó así a Rotceh Aguilar
Deportivo Municipal, uno de los históricos campeones del fútbol peruano, contó con su talento y ahora el cuadro imperial lo tendrá en sus filas para afrontar la Liga 1 y la Copa Sudamericana, buscando ser protagonista en ambos frentes.
De esta manera, Rotceh Aguilar se suma a los refuerzos que viene anunciando el elenco cusqueño como Alonso Yovera, Ademar Robles, Gerson Barreto e Ítalo Espinoza, enfocados en la temporada 2026.
