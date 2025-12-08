- Hoy:
Ricardo Gareca habló sobre la posibilidad de dirigir en Perú tras sonar en Alianza: "Estamos..."
El DT argentino viene siendo relacionado a la Liga 1 y podría seguir su carrera en el Perú, esta fue su confesión.
Alianza Lima se quedó sin DT tras la salida de Nestor Gorosito. El club blanquiazul deberá buscar su reemplazo antes de que termine el año, pues es de vital importancia para que puedan iniciar de la mejor manera la temporada. Uno de los nombres que siempre aparece cuando hay rumores es Ricardo Gareca.
Ricardo Gareca está en la lista de interés de Alianza Lima y en cualquier momento podría recibir el llamado desde Matute. Se sabe que con la experiencia del 'Tigre' esa operación no sería nada sencilla. A pesar de esto, el mismo DT se pronunció sobre la posibilidad de dirigir en Perú tras su última experiencia con la Selección Chilena.
“No sé quién me puede llegar a hablar. En la medida que veamos algo que nos guste, si es un equipo, me pongo a trabajar en un equipo. Estamos dispuestos a escuchar cualquier propuesta de cualquier club”, respondio Ricardo Gareca en una entrevista con DENGANCHE. No estaba solo, lo acompañaba Néstor Bonillo, miembro de su comando técnico.
Ricardo Gareca está disposición para dirigir en Perú
Bonillo y su conexión con Alianza Lima
Néstor Bonillo, preparador físico de Ricardo Gareca, ya sabe lo que es trabajar con Alianza Lima. El vínculo nació hace unos años y todo terminó en buenos términos tras su salida para acompañar al 'Tigre' en la Selección Chilena. Quizás a través del mismo Bonillo se puede dar la conversación para tantear una posible contratación.
Su pasado crema en el olvido
A pesar de tener su pasado en Universitario de Deportes, Ricardo Gareca no tendría ningún problema en dirigir a su clásico rival. Con la experiencia que tiene en Perú podría hacer un gran trabajo en el equipo blanquiazul, además de potenciar a jugadores que puedan llegar a la Selección Peruana. En los próximos días habrá noticias sobre su posible destino.
