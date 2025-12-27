Partidos de hoy EN VIVO, domingo 28 de noviembre: programación y dónde ver fútbol gratis

0
Agenda completa de partidos en vivo a disputarse este domingo 28 de diciembre en las grandes ligas del mundo. Hay Serie A y Premier League.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este domingo 28 de diciembre
Programación de partidos en vivo para este domingo 28 de diciembre | FOTO: LIBERO
Este domingo 28 de diciembre tenemos una importante programación de partidos en vivo en las grandes ligas del mundo. En Europa hay actividad en la Serie A y la Premier League. El resto de torneos están paralizados debido a fiestas de fin de año. Además, también hay duelos en la Copa Africana de Naciones.

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Sunderland vs Leeds UnitedESPN, Disney+
11:30Crystal Palace vs TottenhamESPN, Disney+

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
6:30Milan vs VeronaESPN, Disney+
9:00Cremonese vs NapoliESPN2, Disney+
12:00Bologna vs SassuoloDisney+
14:45Atalanta vs InterESPN, Disney+

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
10:30Casa Pia vs Vitória Guimarães
10:30Arouca vs Gil Vicente
13:00Sporting Braga vs BenficaGolTV, GOLTV Play
15:30Sporting CP vs Rio AveGolTV, GOLTV Play

Partidos de hoy en Copa Africana de Naciones

HORARIOPARTIDOSTV
7:30Gabon vs MozambiqueWin+ Futbol, Win Play
10:00Guinea Ecuatorial vs SudanWin Sports, Win Play
12:30Argelia vs Burkina FasoWin+ Futbol, Zapping
15:00Costa de Margil vs CamerúnClaro Sports, Win Sports

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

