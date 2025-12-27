- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, domingo 28 de noviembre: programación y dónde ver fútbol gratis
Agenda completa de partidos en vivo a disputarse este domingo 28 de diciembre en las grandes ligas del mundo. Hay Serie A y Premier League.
Este domingo 28 de diciembre tenemos una importante programación de partidos en vivo en las grandes ligas del mundo. En Europa hay actividad en la Serie A y la Premier League. El resto de torneos están paralizados debido a fiestas de fin de año. Además, también hay duelos en la Copa Africana de Naciones.
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Sunderland vs Leeds United
|ESPN, Disney+
|11:30
|Crystal Palace vs Tottenham
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|6:30
|Milan vs Verona
|ESPN, Disney+
|9:00
|Cremonese vs Napoli
|ESPN2, Disney+
|12:00
|Bologna vs Sassuolo
|Disney+
|14:45
|Atalanta vs Inter
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:30
|Casa Pia vs Vitória Guimarães
|10:30
|Arouca vs Gil Vicente
|13:00
|Sporting Braga vs Benfica
|GolTV, GOLTV Play
|15:30
|Sporting CP vs Rio Ave
|GolTV, GOLTV Play
Partidos de hoy en Copa Africana de Naciones
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:30
|Gabon vs Mozambique
|Win+ Futbol, Win Play
|10:00
|Guinea Ecuatorial vs Sudan
|Win Sports, Win Play
|12:30
|Argelia vs Burkina Faso
|Win+ Futbol, Zapping
|15:00
|Costa de Margil vs Camerún
|Claro Sports, Win Sports
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
