La excelente noticia que recibió Alianza Lima sobre un fichaje bomba para el 2026

Los equipos peruanos se viene reforzando con miras a la temporada 2026 y Alianza Lima no es la excepción. Tras anunciar varios fichajes como Jairo Vélez, Alejandro Duarte o Cristian Carbajal, el elenco blanquiazul quiere cerrar algunas últimas incorporaciones para tener su plantilla completa antes de fin de año.

Uno de los nombres que está en el radar de los victorianos es Luis Advíncula, lateral derecho que aún pertenece a Boca Juniors, pero no viene teniendo continuidad y podría dejar la institución 'Xeneize'.

'Bolt' también ha despertado el interés de Sporting Cristal, club donde se formó, pero que finalmente ya fichó un lateral derecho: Juan Cruz González, procedente de Chacarita Juniors.

Si finalmente en el elenco celeste deciden ya no ir por el marcador de 35 años, en La Victoria se quedarán solos en la pugna por su fichaje, salvo que también aparezca una opción del extranjero.

Luis Advíncula suena para llegar a Alianza Lima.

Cabe señalar que Advíncula todavía tiene contrato con Boca hasta finales del 2026 y se dice que el elenco argentino quiere que le llegue una oferta para dejar libre al futbolista, que por su parte quiere quedar como jugador libre.

Luis Advíncula: valor en el mercado

De acuerdo a la información que maneja el portal especializado Transfermarkt, Luis Advíncula tiene una cotización en el mercado de 200 mil euros. Su mejor valoración fue en 2019, cuando pertenecía a Rayo Vallecano y valía 3 millones de euros.