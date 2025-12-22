Pablo Míguez dedicó conmovedor mensaje a jugador que se despidió de Alianza Lima: "Nueva etapa"

Durante el mercado de pases 2026, algunos futbolistas decidieron ponerle fin a su capítulo en Alianza Lima. Tal es el caso del lateral Ricardo Lagos, quien hace unas semanas anunció que no iba a continuar en tienda blanquiazul de cara al próximo año. El jugador se despidió de La Victoria con un bicampeonato nacional.

Pablo Míguez y su emotivo mensaje a jugador que se despidió de Alianza Lima

Bajo ese contexto, a través de las redes sociales, Pablo Míguez dio la sorpresa en los hinchas al dedicarle un conmovedor mensaje al ex César Vallejo en su cuenta oficial de Instagram. El popular 'Cotorra' recordó la etapa en la que ambas figuras compartieron equipo en Matute con las vivencias más trascendentales.

"Desde que supe de tu salida de Alianza estaba con ganas de dedicarte un posteo. Tantos años compartiendo habitación, lloradas de risa en la sobre mesa de las concentraciones, la idas a buscar a Lolo al nido, asados en casa, cumpleaños, festejos de campeonatos, dietas, cag... de hambre, desayunos saludables hechos por nosotros, ayunos de la muerte, dobles turnos y momentos no tan buenos pero juntos los superábamos", señaló.

Pablo Míguez dedicó emotivo mensaje a futbolista que le dijo adiós a Alianza Lima/Foto: Instagram

Así también, el pivote uruguayo nacionalizado peruano resaltó por todo lo alto la entrega y compromiso del lateral vistiendo la mica de Alianza Lima. "Llegaste al club en un momento complicado y demostraste el hinchaje que tenías desde chiquito, te entregaste a él por completo. Defendiste la camiseta adentro y fuera de la cancha, soy testigo de tu esfuerzo, constancia y dedicación del día a día", agregó.

Por último, Pablo Míguez le deseo los mejores éxitos en sus próximos desafíos a su excompañero, quien se va del elenco íntimo con el bicampeonato del 2021 y 2022. "Ahora se viene una nueva etapa en lo futbolístico y familiar, voy a ser tío. Con todo este año que viene wacho, vamo arriba la banda. Te quiero", sentenció.