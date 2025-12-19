Alianza Lima sacude el mercado anunciando fichaje de Alejandro Duarte, exCristal: "Nuevo capítulo"

Alianza Lima sigue armando su plantel para la siguiente temporada, donde buscarán conseguir el título de la Liga 1 al mando del DT Pablo Guede. Con ese objetivo en mente, los blanquiazules acaban de dar un golpe de autoridad sobre la mesa y remeció las redes al anunciar la incorporación de Alejandro Duarte, exportero de Sporting Cristal.

Alianza Lima anunció el fichaje de Alejandro Duarte

Alianza Lima busca armar un plantel de primer nivel y tras definir la salida de Ángelo Campos, la dirección deportiva cerró la incorporación de Alejandro Duarte como su segundo arquero para el 2026. El portero nacional tendrá la dura tarea de poder competirle el puesto de titular a Guillermo Viscarra.

El anuncio se hizo oficial mediante las redes sociales del club, donde le dieron la bienvenida al guardameta al equipo. La publicación rápidamente se volvió viral y generó gran repercusión entre los hinchas, que esperan que Duarte pueda volver a su mejor nivel y aporte al equipo.

Alianza Lima oficializó la llegada de Alejandro Duarte para el 2026.

"Un nuevo capítulo empieza. ¡Bienvenido, Alejandro Duarte!", fue el mensaje que compartió el club en sus canales oficiales para oficializar a su nueva incorporación para la siguiente temporada.

Cabe señalar que, Alejandro Duarte llega al 'equipo del pueblo' en calidad de agente libre, luego de haber finalizado su contrato con Sporting Cristal, equipo con el que marcó huella en el fútbol peruano.

Alejandro Duarte y sus preocupantes estadísticas

Durante los últimos años, Alejandro Duarte no ha tenido su mejor continuidad en la escuadra del Rímac, pues pese a que prometía a convertirse en el portero titular de Cristal, perdió terreno ante Diego Enríquez.

Haciendo un análisis de su estadísticas, en las últimas tres temporada, Duarte solo atajó 9 partidos, dejando su valla invicta en 3 de ellos. Unas cifras que preocupan a los hinchas blanquiazules tras su fichaje, aunque llega para cumplir el rol de suplente.