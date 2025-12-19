0

Erick Delgado revela que agradeció a jugador de Cristal: "Si no estaba la pasaba muy mal"

El exarquero de Sporting Cristal, Erick Delgado elogió a futbolista que llegó al club celeste y evitó que empeore la situación del plantel.

Erickson Acuña
Sporting Cristal cerró la temporada 2025 como Perú 3 luego de perder en los playoffs ante Cusco FC. Un año complicado para los celestes que fue reflejado en el sentir de la hinchada en varios partidos a lo largo del campeonato, pues el plantel no lograba los resultados deseados. En ese contexto, Erick Delgado se pronunció.

El exfutbolista analizó al equipo rimense que no consiguió el título nacional una vez más, generando la desazón e impotencia de los aficionados. Ahora, los dirigidos por Paulo Autuori buscarán darle vuelta a la página y revertir la situación el 2026 donde no tienen margen de error. 

Erick Delgado destacó importante futbolista de Sporting Cristal

“Me acerqué a Miguel Araujo a felicitarlo, le di la mano y le dije ‘te felicito’, porque sinceramente creo que si no hubiera estado Araujo se la hubiera pasado muy mal”, dijo el exguardameta celeste Erick Delgado durante la reciente edición de L1 MAX en diálogo con sus compañeros.

(Video: L1 MAX)

Cabe mencionar que el defensa nacional es para muchos hinchas uno de los futbolistas más importantes de la selección peruana en los últimos años, con experiencia en ligas del extranjero. Ahora, con camiseta del elenco rimense busca ayudar al equipo de Paulo Autuori tras un complicado inicio en la temporada.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

