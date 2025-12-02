Erick Delgado dio rotunda opinión sobre Viscarra y lo comparó con Enríquez: "Como arquero..."

Sporting Cristal y Alianza Lima estarán protagonizando un importante partido en las 'semis' para definir al equipo que se enfrentará a Cusco FC en la etapa final. Los 'celestes' y blanquiazules siguen soñando con obtener el pase del cupo de Perú 2 para clasificar a la Copa Libertadores 2026, pero primero tendrán que disputar los decisivos encuentros de ida y vuelta. En ese sentido, Erick Delgado dejó una rotunda opinión sobre los arqueros de ambas escuadras.

PUEDES VER: Sporting Cristal sorprendió al confirmar la incorporación de ex Alianza Lima previo al playoff

Erick Delgado es uno de los referentes en La Florida debido a los años que pasó en el club y el buen rendimiento que siempre demostró tener bajo el arco. Con miras a los encuentros que estarán disputando Sporting Cristal y Alianza Lima, el arquero no se guardó nada y comparó a Viscarra y Enríquez.

Erick Delgado deja contundente comparación entre Viscarra y Enríquez

Diego Enríquez, de 23 años, tiene contrato con Sporting Cristal hasta el 2027 y aspira a convertirse en el titular absoluto del equipo. El joven arquero apunta a ser titular en el once de Autuori en el primer partido ante Alianza Lima y Erick Delgado no dudó en elogiar su rendimiento.

"Yo voy por Enríquez porque me gusta más Enríquez pues, pero tú dices por el momento, me gusta más Enríquez como arquero. Bueno, porque tapó un penal (Viscarra), ¿me voy por el momento? Tampoco lo he visto decaer a Enríquez, está normal, regular. Ojo, que yo siempre he sido más crítico con Enríquez, que quede claro", señaló Erick Delgado en L1 Max.

(Video: L1 MAX)