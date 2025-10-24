Erick Delgado explota en vivo tras caída de Cristal y da firme calificativo a la 'U': "Es un..."

0
Perú vs Colombia EN VIVO por Liga de Naciones Femenina
El exjugador de Sporting Cristal, Erick Delgado, no toleró el juego de los celestes ante Universitario, por lo que se atrevió a calificar el juego de los cremas.

Universitario de Deportes apagó la ilusión de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025 tras superarlo por 1-0 en el Estadio Nacional. Este marcador ha sido un golpe duro para los aficionados y para aquellos exfutbolistas que sintieron la camiseta en décadas pasadas. Uno de ellos es Erick Delgado, que ahora en su labor de comentarista no se guardó nada ante la audiencia para exponer su postura.

En primera instancia, no quiso dejar atrás lo hecho por Universitario. Sabe que es un rival directo para los 'bajopontinos', pero no se amilanó al aceptar que está consiguiendo cada uno de los resultados para hacerse con el tricampeonato. Lo calificó como un "merecido campeón", ya que hace las cosas bien por el bien de su institución.

"Mucha gente puede decir que he sido duro con el rendimiento de Universitario, pero tengo que aceptar que son efectivos. De repente a muchos no nos gustará como juega, pero saca los puntos. Es un merecido campeón en su momento y hoy es un merecido puntero. Si me pides analizarlo de la manera más real, y como jugador de fútbol, no importa, hay que ganar los partidos", manifestó Erick Delgado en L1 MAX.

Erick Delgado arremetió contra Sporting Cristal

Si bien todo fue elogios para Universitario, no calló ante el momento duro que vive Sporting Cristal en los últimos años. Indica que tiene un plantel que no puede sostener su nivel por 95 minutos, así como unos jugadores en banca que puedan resolver una situación compleja en base a las circunstancias del compromiso.

Siguiendo esa línea, el popular 'Loco' pide a los hinchas y directivos que se piense en el 2026, con la esperanza de que se hagan mejor las cosas y se obtenga un título nacional que se le es esquivo desde hace cinco temporadas.

"Caso contrario con el otro lado, porque Sporting Cristal pudo haber tenido chances y de repente un mejor primer tiempo que la 'U' pero no tienes un plantel que te dé la posibilidad de sostener por 95 minutos un partido, porque se te empiezan a caer los jugadores, porque no tienes en la banca a quienes suplantar a alguno que otro jugador que necesita un recambio. No resta mérito a que el partido lo gana el que fue más efectivo, pero sí me parece que Cristal debe empezar a remar las cosas", apuntó.

