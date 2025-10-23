Yotún se dirige a Universitario y da fuerte mensaje tras de derrota de Cristal: "Esa suerte de..."

Sporting Cristal no pudo como local ante Universitario y dejó el camino libre para el tricampeonato de los cremas. Tras el pitazo final en el Estadio Nacional, Yoshimar Yotún dio la cara ante las cámaras de L1 MAX y se dirigió a su rival de turno para dar fuertes palabras en vivo.

El capitán de los 'rimenses' no se amilanó ante el reportero del mencionado medio de comunicación, y expresó su sentir al ver cómo cayó por la mínima diferencia. 'Yoshi' dejó en claro que dominaron gran parte del compromiso ante los cremas, pero que no pudieron hacer nada ante un rival que tienen esa "suerte de campeón".

"La verdad como yo sentí adentro, creo que dominamos todo el partido. Enfrentamos a un rival que está con esa suerte de campeón y la verdad se encontró un gol ahí, pero bueno. En líneas generales buscamos por todos lados, hicimos un gran partido. Debemos seguir trabajando. Un momento complicado porque somos un equipo grande y siempre tenemos que pelear arriba. No nos vamos felices porque querías ganar. Siempre nosotros queremos ganar, pero también a veces es difícil, el equipo se está reencontrando", declaró, Yotún a L1 MAX.

(VIDEO: L1 MAX)

Con este marcador, Sporting Cristal se mantiene en el cuarto lugar de la Tabla Acumulada de la Liga 1 2025, mientras que en el Torneo Clausura prácticamente le dijeron adiós a la lucha del título. Ahora, como bien lo dijo el director de fútbol del cuadro celeste, Gustavo Zevallos, el objetivo principal de los 'rimenses' será conseguir el cupo de 'Perú 2' para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

Partidos que le faltan a Sporting Cristal en el Torneo Clausura

Con chances prácticamente nulas para el título del Torneo Clausura, Sporting Cristal afrontará los siguientes partidos con el afán de seguir entre los cuatro primeros del Acumulado y pelear por ese ansiado cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.