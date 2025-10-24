Era el deseo de Universitario y ahora es pretendido por Alianza Lima: "En los próximos días..."

Alianza Lima quedó sin chances de poder conseguir el título del Torneo Clausura y ahora se concentran en acabar entre los primeros puestos de la Liga 1 para asegurar su lugar en la Copa Libertadores. Por ello, la dirección deportiva ya empieza a planificar la siguiente temporada, donde busca reforzarse con un delantero que sonó para llegar a Universitario, su máximo rival.

Líbero conoció, a través de su edición impresa, que la directiva de Alianza Lima está completamente enfocada en reforzar su ofensiva con un delantero de jerarquía internacional. En ese sentido, el principal objetivo es Luis Ramos, futbolista que ha deslumbrado con sus actuaciones, motivo por el cual ya se iniciaron conversaciones con su entorno para intentar convencerlo de sumarse al plantel.

El atacante de 25 años milita actualmente en América de Cali, aunque aún mantiene vínculo con Cusco FC. Si bien el club colombiano busca hacer uso de la opción de compra, en tienda blanquiazul no se dan por vencidos y continuarán las gestiones para concretar su llegada. Las negociaciones con la agencia que representa al jugador ya están en marcha.

Luis Ramos interesa en la directiva de Alianza Lima. Foto: América de Cali

Ramos se ha consolidado como una pieza clave en el conjunto caleño, registrando 8 goles en la Liga Colombiana y 2 en la Copa Sudamericana, cifras que despertaron nuevamente el interés de Alianza Lima, club que ya intentó ficharlo a comienzos de año. En los próximos días, la dirigencia sostendrá reuniones con el representante del jugador.

Luis Ramos fue pretendido por Universitario

Cabe resaltar que no es la primera vez que el nombre de Luis Ramos aparece vinculado a un grande del fútbol peruano. Durante esta temporada, también fue uno de los objetivos de Universitario de Deportes para reforzar su ataque en el Torneo Clausura. Incluso, el propio delantero manifestó en más de una ocasión su deseo de vestir la camiseta crema.

¿Cuánto vale Luis Ramos?

Luis Ramos ha logrado aumentar su valor en el mercador de pases tras su gran temporada en 2024. Actualmente, el delantero de la selección peruana está cotizado en 750 mil euros, según las mediciones del portal internacional Transfermarkt.