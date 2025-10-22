¿Reemplazo de Zambrano? Alianza Lima en negociaciones con potente defensor para el 2026

Alianza Lima sabe que probablemente no salga campeón de la Liga 1 este año, por lo que ya viene preparándose para la temporada 2026 y recientemente se conoció que está a punto de cerrar un importante contrato con potente defensa central. Ante ello, muchos hinchas se han emocionado y a continuación te brindamos todos los detalles al respecto. ¿Será el reemplazo de Carlos Zambrano?

Mediante sus redes sociales oficiales, el periodista Gerson Cuba brindó información sobre quien puede ser una de las primeras contrataciones de los íntimos para la campaña entrante. Sin embargo, no se trata de un jugador extranjero como muchos seguro piensan, sino de una de las principales promesas del fútbol nacional que aspira a hacer historia en la selección peruana dentro de algunos años.

Nos referimos a Brian Arias, quien esta temporada apenas ha jugado dos partidos con el primer equipo de Alianza Lima, aunque su mayor cantidad de encuentros fueron en la Liga 3. Según el mencionado comunicador, los blanquiazules mantienen conversaciones avanzadas para renovarle contrato y pronto habrán novedades, ya que los íntimos tienen mucho interés en retener a su canterano.

Brian Arias con Alianza Lima.

Vale precisar que Brian Arias ha destacado este 2025 en la Tercera División del Perú, donde disputó un total de 21 compromisos y anotó 3 goles. Asimismo, fue convocado por Néstor Gorosito para la Copa Libertadores, pero nunca llegó a jugar un solo encuentro y quizá el 2026 sea el año que lo catapulte al éxito.

¿Cuál es el valor de Brian Arias?

Actualmente, Brian Arias tiene un valor de 75 mil euros en el mercado de transferencias y es el precio más elevado que ha alcanzado en su carrera profesional. No obstante, lo más probable es que su cotización vuelva a subir gracias a su buena temporada y a que renovará con Alianza Lima dentro de poco.