Liga de Quito vs. Palmeiras EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver semifinal de Copa Libertadores

La ida por las semifinales de la Copa Libertadores 2025 culmina este jueves 23 de octubre con el partidazo entre Liga de Quito vs. Palmeiras desde el Estadio Rodrigo Paz Delgado, a partir de las 19:30 horas de Ecuador y Perú (21:30 de Brasil), con transmisión EN VIVO vía ESPN y Disney Plus. Entérate en esta nota de todo lo relacionado al cotejo copero.

Liga de Quito viene realizando una campaña de ensueño en la presente edición de la competición continental. El 'Rey de Copas' ha sorprendido a propios y extraños al ser líder del grupo C, por encima de Flamengo; y de eliminar a dos brasileños favoritos a alzar el título como el vigente campeón Botafogo (octavos de final) y Sao Paulo (cuartos de final).

Ahora, los dirigidos por Tiago Nunes buscarán dar el golpe y superar al principal candidato a levantar el título, por lo que primero deberán aprovechar la altura de la capital ecuatoriana para sacar una buena ventaja con miras a la revancha. La bajas que presentará el equipo son dos: el volante Fernando Cornejo por acumulación de tarjetas amarillas y el arquero Gonzalo Valle por lesión. Ambos serán reemplazados por Jeisson Medina y Alexander Domínguez, respectivamente.

Liga de Quito, con dos bajas de consideración, intentará ser el primer equipo en ganarle a Palmeiras por Copa Libertadores 2025. Foto: Liga de Quito

Palmeiras sigue reafirmando su rótulo de máximo favorito para ser campeón de la Libertadores por tercera ocasión. Tras ser líder del grupo G con puntaje perfecto, el 'Verdao' dejó fuera del camino a Universitario (octavos de final) y River Plate (cuartos de final), ganando todos sus encuentros salvo la vuelta con el cuadro peruano en Brasil. Esto los motiva más para sacar un triunfo en Quito, que los consolide en su lucha por terminar la competición invictos.

El elenco comandado técnicamente por Abel Ferreira tendrá una sensible ausencia. Se trata del arquero titular Weverton, quien sufrió una fractura en la mano y se perderá el resto de la temporada, por lo que Carlos Miguel será el que ocupe su lugar en el once titular, en el que resaltan las figuras de Vitor Roque, José Manuel López y Gustavo Gómez; los cuales intentarán dar el golpe en la altura ecuatoriana.

Palmeiras buscará dar el golpe en la altura de Quito y ganarle a LDU por Copa Libertadores 2025. Foto: Palmeiras

¿A qué hora juega Liga de Quito vs. Palmeiras?

El encuentro que protagonizarán el 'Rey de Copas' y el 'Verdao' por las semifinales del torneo Conmebol está pactado para dar inicio a partir de las 19:30 horas de Ecuador y Perú (21:30 de Brasil). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 18:30 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 19:30 horas

Bolivia, Venezuela: 20:30 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 20:30 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 21:30 horas

¿Dónde ver Liga de Quito vs. Palmeiras EN VIVO?

La contienda futbolística entre Liga de Quito vs. Palmieras por la presente edición de la 'Gloria Eterna' será transmitido por televisión EN VIVO a través de las pantallas de Fox Sports y Telefe en Argentina, ESPN Premium en Chile y ESPN en el resto de Sudamérica, así como por Disney Plus y Pluto TV vía streaming. Conoce los canales donde ver el compromiso.

Argentina: Fox Sports, Telefe, Pluto TV, Disney Plus

Chile: ESPN Premium, Chilevisión, Pluto TV, Disney Plus

Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Pluto TV, Disney Plus, Telefe (Youtube)

México: ESPN 2, Pluto TV, Disney Plus

Centroamérica: ESPN 5, Pluto TV, Disney Plus, Telefe (Youtube)

Liga de Quito vs. Palmeiras: pronósticos y apuestas

Para sorpresa de los hinchas, Palmeiras es ligeramente favorito para llevarse la victoria ante Liga de Quito pese a que será visitante y a los 2850 m. s. n. m. de Quito. Revisa cuales son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido por la Copa Libertadores.

Casas de apuestas Liga de Quito Empate Palmeiras Betsson 2.98 3.05 2.62 Bet365 3.00 3.00 2.60 Betano 3.15 3.10 2.60 Te Apuesto 3.06 2.93 2.56 Apuesta Total 3.10 2.90 2.62 Meridianbet 3.03 3.05 2.54

Liga de Quito vs. Palmeiras: posibles alineaciones

Liga de Quito: Alexander Domínguez; Gian Allala, Ricardo Adé, Richard Mina; José Quintero, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Bryan Ramírez (Kevin Minda), Leonel Quiñónez; Jeison Medina (Bryan Ramírez), Michael Estrada. DT: Tiago Nunes.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo), Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Mauricio; José Manuel Lopez, Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Liga de Quito: últimos resultados

Liga de Quito 3-0 Barcelona SC | fecha 2 grupo campeonato Liga Pro Ecuador 2025

San Antonio 0-4 Liga de Quito | octavos de final Copa Ecuador 2025

U. Católica 2-2 Liga de Quito | fecha 1 grupo campeonato Liga Pro Ecuador 2025

Técnico Universitario 1-3 Liga de Quito | fecha 30 Liga Pro Ecuador 2025

Sao Paulo 0-1 Liga de Quito | cuartos de final vuelta Copa Libertadores 2025

Palmeiras: últimos resultados

Flamengo 3-2 Palmeiras | fecha 29 Brasileirao 2025

Palmeiras 5-1 RB Bragantino | fecha 28 Brasileirao 2025

Palmeiras 4-1 Juventude | fecha 12 Brasileirao 2025

Sao Paulo 2-3 Palmeiras | fecha 27 Brasileirao 2025

Palmeiras 3-0 Vasco Da Gama | fecha 26 Brasileirao 2025

Liga de Quito vs. Palmeiras: historial

Ambos equipos solo se han visto las caras en dos oportunidades, ambas por fase de grupos de la edición 2009 de la Libertadores, con un historial parejo pues Liga de Quito y Palmeiras ganaron sus respectivos choques en condición de local. Repasa los resultados entre sí.

Palmeiras 2-0 Liga de Quito | Copa Libertadores 2009

Liga de Quito 3-2 Palmeiras | Copa Libertadores 2009

¿En dónde juega Liga de Quito vs. Palmeiras?

El escenario donde Liga de Quito recibirá a Palmeiras en el marco de la semifinal ida de la Copa Libertadores 2026 será el Estadio Rodrigo Paz Delgado, recinto deportivo ubicado en la ciudad ecuatoriana de Quito que cuenta con una capacidad total para 41 mil 575 espectadores.