¡Atención! Final de Libertadores en riesgo de no jugarse en el Monumental, según prensa argentina

La sede de la final de la Copa Libertadores 2025 vuelve a estar en duda, luego de que medios argentinos informaran que la Conmebol analiza retirar al Estadio Monumental de Universitario como escenario del evento. Esto se debe a la reciente declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao, una situación que ha generado preocupación en el máximo ente del fútbol sudamericano.

Final de la Copa Libertadores en riesgo de no jugarse en el Estadio Monumental

El Estadio Monumental, designado como sede oficial de la final única, atraviesa un panorama incierto tras el anuncio del presidente José Jerí sobre la medida de emergencia ante la crisis social y de seguridad en el país, según reveló el medio argentino TyC Sports.

De acuerdo con la información, esta decisión no fue bien recibida por la Conmebol, que busca garantizar la integridad de jugadores, delegaciones e hinchas. La entidad esperará la evolución de la situación social en la capital del Perú antes de tomar una determinación definitiva sobre el futuro del encuentro.

Estadio Monumental de Ate podría perder la sede de la final de la Copa Libertadores.

"El gobierno interino de José Jerí decretó el estado de emergencia en Perú y pone en alerta a la Conmebol a poco más de un mes de la final de la Copa Libertadores", publicó TyC Sports en su cuenta de 'X'.

En caso de confirmarse el cambio de sede de este evento, representará un duro golpe para no solo para el fútbol peruano, sino también para el país. Esto ya que este clase de eventos representa un gran ingreso por el turismo. Asimismo, Universitario perderá la oportunidad de tener a su estadio en los ojos del mundo.

Conmebol ya maneja alternativas en caso de cambio de sede

Asimismo, según reveló TyC Sports, la Conmebol se encuentra analizando la situación y pronto tomará una decisión sobre la sede de la final del torneo más importante de clubes de Sudamérica. En caso de que se decida cambiar el recinto, el ente sudamericano ya maneja opciones.

"Mientras el Estadio Monumental de Lima está en jaque por el conflicto social, Conmebol analiza mudarlo y, de hacerlo, sería en River, o al menos en Buenos Aires, según indica el reglamento", indicaron.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Libertadores 2025?

Según lo programado por la Conmebol, la final de la Copa Libertadores 2025 se jugará el próximo sábado 29 de noviembre a falta de horario por confirmar. Hasta el momento, la sede sigue siendo el Estadio Monumental, en espera de la decisión del entre sudamericano.