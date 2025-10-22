¿A qué hora juega LDU vs Palmeiras la semifinal ida de Copa Libertadores 2025?

0
Liga de Quito y Palmeiras se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la semifinal ida de Copa Libertadores 2025 desde el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Erickson Acuña
Momento de ver el partido LDU vs Palmeiras desde el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en la ciudad de Quito, válido por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El partido de este jueves 23 de octubre promete muchas emociones, por ello, a continuación conoce todos los detalles para que no te pierdas el partido.

¿A qué hora juega LDU vs Palmeiras?

En esta nota te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido LDU vs Palmeiras por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9.30 p. m.
  • México: 6.30 p. m.
  • Estados Unidos: 8.30 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 7.30 p. m. (Los Ángeles)
  • España: 2:30 a. m. (viernes 24)

¿Dónde ver LDU vs Palmeiras EN VIVO y EN DIRECTO?

Para poder ver el partido LDU vs Palmeiras EN VIVO ONLINE GRATIS, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

  • Argentina: Fox Sports, Telefe, Pluto TV, Disney Plus
  • Brasil : Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play, ESPN Brazil
  • Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Pluto TV, Disney Plus, Telefe (Youtube)
  • Chile: ESPN Premium, Chilevisión, Pluto TV, Disney Plus
  • Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
  • Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
  • Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
  • México: ESPN 2, Pluto TV, Disney Plus
  • Centroamérica: ESPN 5, Pluto TV, Disney Plus, Telefe (Youtube)

Previa del partido LDU vs Palmeiras por Copa Libertadores

LDU llega a este partido con una goleada sobre Barcelona SC por la Serie A de Ecuador, y ante San Antonio por la Copa Ecuador, por lo que espera seguir por el camino de la victoria en esta instancia de la Copa Libertadores, conscientes que a frente tienen a un duro rival que también buscará hacer lo propio este jueves 23 de octubre. 

Por su parte, Palmeiras, uno de los firmes candidatos a quedarse con el trofeo del torneo Conmebol, viene con una derrota ante Flamengo por el Brasileirao. Sin embargo, saben que el encuentro en Quito será clave para lavarse la cara ante sus hinchas y hacerse fuertes en esta llave por el pase a la gran final.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

