¿Descalificados? Conmebol confirma sanción a Tiago Nunes, ex Cristal, y LDU por Libertadores

En las últimas horas, Conmebol informó de fuerte sanción para LDU de Quito y Tiago Nunes a poco de afrontar la semifinal de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Como se recuerda, el extécnico de Sporting Cristal consiguió la hazaña de dejar fuera a dos conjuntos brasileños en el certamen continental, pero ahora el ente máximo del fútbol sudamericano tomó medidas contra el DT de 45 años y el club universitario.

Conmebol sancionó a LDU y Tiago Nunes

Según informó el abogado deportivo Marcelo Bee Sellares, la Comisión Disciplinaria de la Conmebol emitió un comunicado en el que expresa las sanciones contra Tiago Nunes y el club Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU). En primera instancia, hay una multa económica para el estratega por una suma de 65 mil dólares, así como una advertencia formal.

En el caso de LDU, recibe una multa de 40 mil dólares por responsabilidad en la conducta del comando técnico. Como se recuerda, estos incidentes se dieron en el duelo de cuartos de final de Copa Libertadores entre Liga de Quito y Sao Paulo en territorio brasileño.

"Sanción oficial de Conmebol a LDU Quito y su DT Tiago Nunes en el partido vs Sao Paulo. La Comisión Disciplinaria de Conmebol sancionó al entrenador Tiago Nunes y al club Liga Deportiva Universitaria de Quito tras los hechos ocurridos en la Copa Libertadores. Tiago Nunes: multa de USD 65.000 y advertencia formal. LDU Quito: multa de USD 40.000 por responsabilidad objetiva respecto a la conducta de su cuerpo técnico", informó el abogado deportivo Marcelo Bee Sellares.

Información sobre la sanción de Conmebol a Tiago Nunes y LDU.

¿Qué pasó con Tiago Nunes?

Según lo expresado en el documento de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol, las drásticas medidas se tomaron en base a los incumplimientos en ciertos artículos.

"Las sanciones se imponen conforme a los artículos 11.2 (principios de conducta), 12.1 (comportamiento inadecuado) y 19 (declaraciones públicas indebidas) del Código Disciplinario CONMEBOL. Se consideró que Nunes incurrió en expresiones y actitudes contrarias al espíritu deportivo y respeto hacia los oficiales del partido", se lee en el documento.

Todo esto apunta a las polémicas declaraciones de Tiago Nunes sobre Sao Paulo y los oficiales del partido, lo que genera mucho debate de cara a vital partido de Copa Libertadores entre LDU y Palmeiras.

"La plata no puede comprar las cinco estrellas de nuestra camiseta. En momentos definitivos, eso tiene un peso importante. Quizás no seamos el mejor equipo del mundo ni yo el mejor entrenador que pasó por Liga. Pero tenemos un gran corazón. Jugar tres tiempos contra Sao Paulo y ganar tres es algo importante. Eliminamos a Botafogo y ahora a Sao Paulo, tenemos en este grupo gente mundialista y muy copera", declaró Tigao Nunes tras clasificar a semifinales de la Copa Libertadores.