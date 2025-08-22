- Hoy:
Tiago Nunes dio fuerte calificativo a Cristal de Autuori tras clasificación de LDU: "Gente de..."
El DT de Liga de Quito, Tiago Nunes no calló y lanzó un firme calificativo sobre Sporting Cristal luego de clasificar a cuartos de final de la Conmebol Libertadores.
Liga de Quito superó 2-1 en el global a Botafogo de Brasil y selló su clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Tiago Nunes, fue uno de los principales artífices de este logro del 'Rey de Copas del Ecuador'; y en medio de este momento, el estratega habló sobre Sporting Cristal, que dirige Paulo Autuori. ¿Qué dijo?
PUEDES VER: Figura de Palmeiras dio rotundo calificativo al duelo ante Universitario tras empate: "No fue..."
Tiago Nunes dio firme calificativo sobre Sporting Cristal
En una reciente entrevista, se le consultó sobre su paso por tienda celeste, a lo que no dudó en expresar todo su agradecimiento con la institución en la que estuvo en la temporada 2023. De la misma forma, calificó al club como un "gran equipo" del continente sudamericano, y reiteró su aprecio con toda su hinchada.
"Tengo mucha gratitud con la gente de Perú porque me han tratado muy bien. La gente de Sporting Cristal me dio la oportunidad de entrenar ese gran equipo, tradicional de Sudamérica y que llevo a todos con mucho cariño en mi corazón", sostuvo Nunes.
(Video: Jax Latin Media)
¿Qué dijo Tiago Nunes sobre Paulo Autuori, DT de Sporting Cristal?
A su vez, Tiago Nunes también aprovechó para resaltar por todo lo alto a Paulo Autuori, actual entrenador del conjunto cervecero, quien viene atravesando un gran presente con el plantel en el Torneo Clausura 2025.
"Paulo Autuori es un histórico del fútbol sudamericano. Ya ha salido campeón con Sporting Cristal años atrás y abrió las puertas a técnicos brasileños como yo. Soy hincha de Paulo y espero que guie super bien a Sporting Cristal esta temporada. Tengo a todos en mi corazón, los quiero un montón", agregó.Paulo Autuori es el actual técnico de Sporting Cristal
Por otro lado, respecto al último duelo que afrontaron sus dirigidos en Ecuador contra Botafogo, señaló que evidentemente el elenco rival iba a dar pelea desde el primer minuto, no obstante, el equipo tuvo la fortaleza para hacerse fuerte de local, debido a que impusieron su jerarquía.
"Un saludo especial a toda la gente de Perú que los quiero mucho. Fue un partido difícil, iba a ser una serie muy compleja, pero fueron dos equipos grandes. Liga de Quito es campeón de copas internacionales, reconocido internacionalmente. Creo que hemos hecho un gran partido y hemos salido a jugar, proponer, y confirmamos con el 2-0 una victoria", finalizó el DT brasileño.
