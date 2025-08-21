Futbolista dejó Cristal en pleno torneo e impacta con mensaje de despedida: "Agradecer de corazón..."

Sporting Cristal se perfila para ser uno de los elencos que podría ser campeón del Torneo Clausura 2025. El conjunto celeste goza de una gran racha de victorias tras el arranque de la segunda parte del campeonato local y así lo reafirman sus últimos resultados. Por su parte, en la Liga Femenina, el equipo bajopontino también quiere seguir por este camino. Sin embargo, recientemente se conoció que una figura no seguirá más en el club.

Futbolista de despide de Sporting Cristal con emotivo mensaje

Se trata de Alhisson Sotelo. En su cuenta oficial de Instagram, la defensora nacional confirmó la noticia de su préstamo a Biavo FC, el cual hasta hace algunas semanas se encontraba en evaluación. Por consiguiente, la deportista de 20 años decidió despedirse oficialmente del elenco rimense con un sincero pronunciamiento en la que no dudó en expresar su gratitud con la institución del Rímac.

"Quiero agradecer de corazón a Sporting Cristal Femenino por cederme a préstamo y darme la oportunidad de sumar más minutos, crecer y seguir formándome como profesional. Hoy me encuentro defendiendo los colores de Biavo FC", sostuvo.

Al respecto, Sotelo también resaltó que a partir de ahora está enfocada en dar lo mejor de sí para destacar en su actual escuadra, donde buscará ganar el título a fin de temporada. "Empezando un nuevo capítulo, con ganas de aprender, crecer y dejar mi huella en este equipo", acotó.

Alhisson Sotelo confirma su préstamo a Biavo FC de la Liga Femenina 2025/Foto: Instagram

¿Quién es Alhisson Sotelo y dónde ha jugado?

Alhisson Sotelo es una futbolista de 20 años que se desempeña como defensa central en la Liga Femenina 2025. En el 2021, defendió los colores de Alianza Lima, y debido a su gran presente, recibió la convocatoria a la selección peruana.

No obstante, con miras al 2024, llega a Sporting Cristal como una de las flamantes contrataciones, y ahora en búsqueda de más oportunidades, jugará en Biavo FC. Es más, hace poco ya tuvo sus primeros minutos con el equipo en el duelo frente a las blanquiazules por la tercera fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina.