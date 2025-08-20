¿Se va? Portal brasileño impacta al destacar a jugador de Sporting Cristal: "Gran capacidad..."

Sporting Cristal viene siendo uno de los clubes candidatos a ser campeón del Torneo Clausura 2025. El equipo de Paulo Autuori mantiene una racha importante de triunfos en los últimos partidos, que lo convierten en protagonista esta temporada. Al respecto, varias de sus figuras también destacan por su buen nivel y ahora uno de ellos, acaba de ser distinguido en el extranjero.

En Brasil destacaron a jugador titular de Sporting Cristal

Nos referimos a Martín Távara. El portal internacional CifutBrasil sorprendió a toda la hinchada del conjunto rimense tras llenar de elogios al joven mediocampista, luego de su rendimiento con el elenco cervecero en el plano local.

Martín Távara fue destacado por portal brasileño

Asimismo, no dudaron en describir puntalmente sus principales características en su posición de volante; señalando así que posee una "gran capacidad" como generador de fútbol. Así también, indicaron que tiene buena técnica en remates desde lejos.

"Martín Távara (26) sigue siendo dueño del mediocampo del Sporting Cristal-PER y podría ser una oportunidad para clubes de bajos ingresos. Su disparo de larga distancia es el mejor del fútbol peruano y tiene una gran capacidad para armar el juego", precisaron.

Portal de Brasil se rinde ante Martín Távara de Sporting Cristal

Martín Távara y su presente en Sporting Cristal de Paulo Autuori

En la temporada 2025, el pivote peruano, Martín Távara se ganó un lugar en el once titular en el esquema del técnico Paulo Autuori. Según los números, actualmente registra un total de 27 partidos con el elenco celeste entre la Liga 1 y Copa Libertadores 2025, así también, 6 anotaciones, 6 asistencias, que dan cuenta de un aproximado de 1901 minutos.

Martín Távara: trayectoria profesional como futbolista

De momento, el talentoso volante aún no logra dar el salto al exterior, sin embargo, es conocido por su paso en importantes equipos nacionales.