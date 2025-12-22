Sport Boys dio el batacazo y anunció a su flamante DT para la temporada 2026

Sport Boys es uno de los equipos históricos del Perú, pero desde hace mucho tiene problemas que no lo dejan pelear el título con los otros equipos como Universitario o Alianza Lima. La falta de presupuesto e identificación de los futbolistas que contratan le han terminado pasando factura, pero al menos han logrado mantenerse en primera división.

En 2026 esperan que sea un año diferente, por eso están asegurando a DT con experiencia internacional que ha ganado mucho en su país. "Jaime De la Pava ha sido designado como nuevo director técnico de nuestro Primer Equipo para la temporada 2026. El entrenador colombiano, de 58 años, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol de su país", redactó Sport Boys en su comunicado.

Además destacaron su trayectoria y experiencia, por lo que le darán mucha confianza en la toma de decisiones. "Ha dirigido a instituciones de renombre, obtenido títulos nacionales y, además, ha participado en competencias internacionales. Asimismo, ha formado parte de cuerpos técnicos de la selección Colombia en distintas categorías", continuó en el comunicado.

Comunicado de Sport Boys: Nuevo DT

Inicia la pretemporada de Sport Boys

"La idea es empezar la pretemporada el 3 de enero en Máster Club de Lurin. El nuevo DT Jaime De la Pava llegará después de navidad y antes de Año Nuevo. El plantel aún no está cerrado", reveló el periodista Ernesto Macedo. Lo ideal para el conjunto rosado es cerrar algunos futuros pedidos del DT y sostener amistosos con equipos de la capital.

La temporada 2025 de Sport Boys

El Sport Boys cerró un 2025 irregular logrando la permanencia en la Liga 1 tras finalizar en el puesto 14 de la tabla acumulada con 36 puntos. La temporada estuvo marcada por la inestabilidad en la dirección técnica y el liderazgo goleador de Alejandro Hohberg. Su partida a Cienciano dejó un gran vacío, pero al menos aseguraron su presencia en primera para el 2026.