Sport Boys quiere sacudir el mercado fichando a campeones con Universitario y Sporting Cristal

El mercado de fichajes de la Liga 1 se mueve con movimientos inesperado y uno de los clubes que busca ser protagonista en la siguiente temporada es Sport Boys. El cuadro chalaco quiere volver a lo más alto del fútbol peruano y para ello busca el fichaje de dos figuras que fueron campeones con Universitario y Sporting Cristal.

Sport Boys quiere fichar a campeones con Universitario y Sporting Cristal

La ‘Misilera’ viene atravesando un periodo complicado tras luchar por evitar el descenso en las últimas temporadas. Sin embargo, el club apunta a cambiar su realidad en la Liga 1 2026 y, para ello, sigue de cerca a dos campeones nacionales con Universitario y Sporting Cristal: Gustavo Dulanto y Fernando Pacheco.

La información fue revelada por el periodista deportivo Jorge Solari, quien indicó que la llegada del defensor crema a Sport Boys, en calidad de cedido, está prácticamente cerrada y solo restan detalles documentarios. En esa misma línea, señaló que la administración rosada también trabaja en la incorporación de Pacheco, quien ya quedó libre tras su salida de Cristal.

Gustavo Dulanto y Fernando Pacheco suenan para fichar por Sport Boys.

"Gustavo Dulanto a nada de ser nuevo jugador de Sport Boys. Universitario debería mandar el documento de cesión en cualquier momento. Administración también quiere a Fernando Pacheco", reveló el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

De concretarse estas operaciones, los hinchas de Sport Boys tendrán razones para ilusionarse de cara al 2026, donde tendrán el objetivo de volver a clasificar a un torneo internacional de cara a su centenario en 2027.

Gustavo Dulanto y Fernando Pacheco fueron campeones de la Liga 1

Cabe recordar que Gustavo Dulanto y Fernando Pacheco levantaron la copa de la Liga 1 con Universitario y Sporting Cristal, respectivamente. En el caso del defensor, logró su primer título en el Perú en la temporada 2024, año en el que firmó por la escuadra crema a mitad de temporada.

Por su parte, Pacheco también logró títulos a nivel nacional, luego de haberse coronado con los títulos de la Liga 1 2016 y 2018 en las filas de Cristal. El extremo marcó una etapa con la escuadra rimense y ahora quedó como agente libre tras no renovar contrato.