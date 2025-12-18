Washington Corozo, ex Sporting Cristal, en la mira de club rival de la Liga 1: "Encaja perfecto..."

Durante la temporada de mercado de pases 2026, varios clubes de la Liga 1 buscan sorprender con sus nuevos refuerzos y así poder luchar rumbo al título nacional. Ahora, un icónico rival de Sporting Cristal apunta a dar el batacazo con la llegada del exfutbolista del elenco celeste, Washington Corozo.

Rival de Sporting Cristal en la Liga 1 apunta al fichaje de Washington Corozo

Sport Boys está dispuesto a ser un equipo competitivo el 2026. En la 'Misilera' son conscientes que a poco de su centenario deben armar un plantel realmente protagonista; en ese sentido, según la información que brindó el periodista Gustavo Peralta en el programa 'Hablemos de MAX', los rosados tienen en la mira al ecuatoriano.

Sport Boys va por el fichaje de Washington Corozo para el 2026/Foto: LÍBERO

El comunicador detalló que actualmente el elenco del Callao se encuentra dialogando con el entorno del también extremo izquierdo, sin embargo, su posible arribo al cuadro del primer puerto no es sencillo, principalmente por el tema económico. Además, el futbolista de 27 años maneja otra oferta de su natal país.

"Se que Sport Boys está negociando si puede concretar la llegada del ecuatoriano Washington Corozo, pero no es fácil. El ex Sporting Cristal que está en Emelec con problemas, pero Corozo es un nombre que está en Boys hace varios días y que están terminando de ver si se puede dar, pero no es tan fácil porque hay un aspecto económico por ver, pero también el jugador ya tiene una oportunidad que ha aparecido en Ecuador", expresó.

"Sin duda a Sport Boys le cae muy bien si logran fichar a un jugador como Corozo que con Cristal demostró en la Copa que puede servir. Es un gran jugador, tiene características que seguro son muy buenas y que para Boys encaja perfecto. Entonces creo que si Boys tiene que hacer un esfuerzo por el jugador, lo podría hacer por Corozo, están en eso", agregó.

¿Cómo le fue a Washington Corozo en Emelec este 2025?

Washington Corozo lleva en su cuenta personal 22 partidos oficiales con Emelec de Ecuador por la LigaPro 2025 y 2do hexagonal; de los cuales anotó 3 goles, y brindó 2 asistencias. Asimismo, registró 803 minutos con el cuadro 'Eléctrico'.