Sporting Cristal confirmó 3 fichajes extranjeros para pelear el título 2026: "Acordado"
Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, hizo oficial que ficharán 3 futbolistas extranjeros para la temporada 2026.
Sporting Cristal tendrá tres fichajes del exterior para la temporada 2026. El cuadro celeste no escatimará en esfuerzos y empleará todos los cupos disponibles según el reglamento de la Liga 1 de la siguiente edición. Ahora, Julio César Uribe, director general de fútbol, anunció las nuevas incorporaciones para sorpresa de hinchas.
En conferencia de prensa, el 'Diamante' hizo oficial la llegada de tres refuerzos internacionales, siendo uno de ellos Gabriel Santana. Los otros dos futbolistas del exterior tendrán su posición como laterales, por lo que paso a paso se irá revelando las incorporaciones para potenciar al plantel celeste.
Como se conoce, una de las salidas de Sporting Cristal en este cierre de año fue Nicolás Pasquini, por lo que es claro que un lateral izquierdo del extranjero ficharán para potenciar esa banda. Asimismo, Paulo Autuori ha solicitado un lateral por derecha, sabiendo que tiene como competencia a Leandro Sosa.
"Hemos estado evaluando que puntos hay que reforzar y uno de ellos está prácticamente acordado, me refiero a Gabriel Santana. Incorporaremos 3 jugadores extranjeros (2 laterales)", informó Julio César Uribe.
Sporting Cristal presentó al brasileño Gabriel Santana
A través de redes sociales, Sporting Cristal anunció por todo lo alto el principio de acuerdo con Gabriel Santana por todo el 2026. El mediocampista ofensivo proviene de Mirassol de Brasil, por lo que aportará con toda su experiencia a la pugna por el título nacional y clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Gabriel Santana fue presentado en Sporting Cristal.
"¡Bienvenido al Rímac, Gabriel! Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador brasileño Gabriel Santana para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes. ¡Todos los éxitos para ti en esta nueva etapa con la Celeste!", se lee en la publicación de Sporting Cristal.
