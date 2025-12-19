Universitario lo dejó ir el 2025 y hoy muestra orgulloso su amor por histórico club: "Feliz..."

La temporada 2025 se terminó en la Liga 1 y los diversos equipos ya planifican lo que será el 2026 buscando conseguir los objetivos. En medio del cierre del año y mercado de pases, un futbolista que estuvo en Universitario hasta hace poco sorprendió con rotundo mensaje sobre histórico club.

La ‘U’ no contó más con este jugador que llegó como una de las flamantes incorporaciones, y se despidió al cierre del Torneo Clausura. Pese a que el conjunto crema consiguió el tricampeonato nacional, este importante elemento no mantuvo el nivel esperado y comenzó a generar debate entre los hinchas.

Ex futbolista de Universitario sorprende tras no continuar en Ate

“¡Feliz día para todos los cerristas!” escribió el delantero Diego Churín en su reciente historia de Instagram, en el marco del día del hincha del club paraguayo. Como se recuerda, antes de llegar a la 'U' hace un año, el atacante argentino fue parte del ‘Ciclón’, por lo que no deja de apoyarlo las veces que sea posible.

La publicación de Diego Churín sobre Cerro Porteño

Con 36 años, el futbolista argentino es considerado un importante delantero en la región sudamericana. Formó parte de Juventud de Pergamino, luego Independiente de Avellaneda, Gremio de Brasil con quien ganó dos campeonatos Gaucho y una Recopa gaucha, entre otros.

No obstante, terminó su historia en Universitario de Deportes tras una temporada en la que no le salieron bien las cosas, pues su rendimiento no fue el esperado por los hinchas cremas que se ilusionaron con el ‘9’ extranjero. Ahora, lejos de la ‘U’, volvió a captar la atención de los internautas con su publicación.

Diego Churín: valor en el mercado

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Diego Churín tiene un valor en el mercado actual de 75 mil €.