Campeón con Universitario remece el mercado firmando por ADT para el 2026: "Acuerdo"

ADT busca dar el batacazo en el mercado de pases y acaba de acordar la llegada de un futbolista que salió campeón con Universitario por todo el 2026. ¿De quién se trata?

Angel Curo
Campeón con Universitario remece el mercado firmando por ADT
Campeón con Universitario remece el mercado firmando por ADT | Carlos Félix / URPI-LR | Composición: Líbero
Universitario de Deportes ha tenido en sus filas ha diversos jugadores que tras no lograrse consolidar en el equipo salieron en busca de minutos, mientras que otros lograron trascender obteniendo importantes títulos. En esa línea, un futbolista campeón con los cremas dio el golpe en el mercado de pases de la Liga 1 2026 acordando su llegada a ADT de Tarma.

Campeón con Universitario remece el mercado firmando por ADT para el 2026

En pleno desarrollo del mercado de fichajes, el periodista Ernesto Macedo sorprendió a los hinchas al revelar que una exfigura de Universitario definió su futuro para el 2026. Se trata del portero Carlos Solís, recordado por su salir campeón de la Copa Libertadores Sub-20 con los merengues.

Ahora, el guardameta nacional, que jugó esta temporada en Sport Huancayo, tiene todo definido para poder concretar su llegada a las filas de ADT de Tarma para el 2026, tras acabar contrato con el 'Rojo Matador'.

Carlos Solís

Carlos Solís dejará Sport Huancayo para firmar por ADT.

"Carlos Solís llegó a un acuerdo con ADT y atajará en la Liga1 2026. El guardameta nacional llega procedente de Sport Huancayo", fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

Con este fichaje, ADT de Tarma se asegura a una pieza clave bajo los tres palos, una posición que resultará vital en su camino a poder clasificar a la Copa Sudamericana, luego de haberse quedado fuera por diferencia de goles en esta temporada.

Carlos Solís y su paso por Universitario

El arquero nacional formó parte del plantel de Universitario la temporada 2011 y 2012, donde fue parte del plantel que se consagró con el primer título de la Copa Libertadores Sub-20. No obstante, no logró hacerse un lugar en el primer equipo y salió del club rumbo a Sport Huancayo, club donde jugó durante 7 temporadas y se volvió uno de sus principales referentes.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

