Universitario busca dar el golpe con el fichaje de seleccionado ecuatoriano: "En conversaciones"

Universitario de Deportes busca lograr el tetracampeonato de la Liga 1 en la temporada 2026 y, por ello, está en busca de los mejores jugadores para fichar, bajo el liderazgo de su nuevo técnico, Javier Rabanal. Desde Ecuador informan que el equipo merengue ha iniciado conversaciones con un seleccionado ecuatoriano: nos referimos a Emerson Pata.

Universitario de Deportes cerca de fichar a un seleccionado ecuatoriano

Según informó el periodista de 'El Canal del Fútbol' de Ecuador, Danex Jacome, Pata se encuentra en conversación con Universitario, por lo que la llegada de Rabanal como técnico es un detalle vital para su fichaje.

"Emerson Pata, actual jugador de Independiente del Valle, se encuentra en conversaciones con Universitario de Deportes, equipo que dirigirá el DT Javier Rabanal en el fútbol peruano la próxima temporada", se puede leer en su cuenta de Twitter.

Emerson Pata a un paso de ser el fichaje estrella de Universitario.

De esta forma, Emerson Pata es una de las grandes opciones de Universitario para reforzar su zona delantera, además de ser un jugador internacional al haber jugado por la selección de Ecuador.

Pata, quien es uno de los juveniles de Independiente del Valle que nació desde sus canteras, llamó la atención de Paços Ferreira de Portugal para que sea su primera experiencia internacional. Tras ello, fue seleccionado por la Sub-20 de Ecuador para que integre una convocatoria.

Promovido en 2024 desde la Sub-20 de Independiente del Valle, logró sostenerse en el primer equipo del cuadro ecuatoriano, por lo que su gran rendimiento ayudó a que el club se coronara campeón nacional en 2025 bajo la dirección técnica de Javier Rabanal, actual DT de Universitario.

Emerson Pata en conversaciones con Universitario para ser su flamante fichaje de cara al 2026.

Ahora, su futuro está cerca a Perú tras su paso por Ecuador y Portugal. Todo dependerá de lo que el jugador y el club negocien, así como del proyecto deportivo que le ofrece el elenco merengue de cara al 2026, ya que el extremo derecho es un futbolista con gran proyección.