Britos dio importante revelación de Fossati cuando era DT de Universitario: "Había muchas..."

Sebastián Britos es uno de los futbolistas que dejó de ser parte de Universitario de cara a la próxima temporada. El uruguayo llegó en 2024 y terminó ganando dos títulos nacionales, pero parece que no fue suficiente para que le renueven el contrato. Al final no se fue muy contento, pues se quedó con las ganas de seguir defendiendo el arco crema. Ahora estuvo en un medio uruguayo, dónde reveló lo que pasó con él y hasta de Jorge Fossati.

“El club tomó la decisión de no renovarme, no sé cuáles son las causas, no he pedido explicaciones porque me iban a caer peor que la decisión. No sé cuáles son los planes que tiene el club y en qué se basaron para tomar la decisión, pero estoy tranquilo, mi trabajo lo dice", comentó para Derechos Exclusivos de Uruguay. Lo respuesta más lógica sería por el tema de cupos para extranjeros.

Por otro lado, parece que no esperaba la decisión de Universitario con Jorge Fossati. Tras varias reuniones, el elenco crema decidió ponerle fin al vínculo contractual que tenían y nuevo DT tomará su lugar. El más afectado fue el 'Nono', que se dijo que se sentía triste y dolido por como se dieron las cosas. Ahora Britos confirmó lo que muchos vienen hablando.

¿Qué pasó con Jorge Fossati en Universitario?

“Jorge es recontra exigente y detallista, sentí que estaba un poco desgastado, él es muy exigente y había muchas cosas que no le gustaban y no llegó a acuerdo con el club. No sé exactamente qué pasó", contó el arquero. Tiene relación a lo que se venía hablando, de que habían trabajadores del club que no estaría cumpliendo al 100% sus funciones y no necesariamente jugadores.

¿Dónde jugará Sebastián Britos en 2026?

El arquero uruguayo volvió a su país para disfrutar las vacaciones, mientras resuelve su futuro. “Mi intención es mantenerme afuera, me encantaría volver a Liverpool, pero en este momento prefiero seguir afuera. Puede haber alguna alternativa en Perú, pero no tengo con certeza”, señaló el arquero. No se sorprendan si termina tapando en la Liga 1 este año que viene.