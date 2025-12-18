Fossati se pronunció tras dejar Universitario y arremete contra referente crema: "Gente de..."

Uno de los movimientos más impactantes del mercado de fichajes fue la salida de Jorge Fossati del banquillo de Universitario tras lograr el tricampeonato de la Liga 1. Luego de varios días de anunciarse, el estratega uruguayo rompió su silencio tras dejar a la escuadra crema y sorprendió al arremeter públicamente contra un referente de la 'U'.

Jorge Fossati se pronunció tras dejar Universitario y arremetió contra un referente crema

Durante una entrevista con el programa ‘Pasión’ de Uruguay, Jorge Fossati se refirió a su salida de Universitario tras no alcanzar un acuerdo para su continuidad. El ‘Nonno’ no ocultó su dolor por dejar la institución y aseguró sentirse profundamente afectado, debido al fuerte vínculo que construyó con el club y su entorno.

No obstante, el estratega uruguayo también aprovechó el espacio para responder a quienes lo cuestionaron por su salida y, especialmente, a quienes difundieron versiones que, bajo su opinión, no se ajustan a la verdad.

"Irme de Universitario me duele porque de verdad quiero muchísimo a su gente, a su hinchada, tengo una relación maravillosa con los jugadores. Pero bueno, son cosas del fútbol y está bien. El tema es que se ha mentido tanto, han puesto tanta cosa, gente de afuera que no sé de donde me conoce, yo no los conozco personalmente", expresó.

Video: Pasión

En esa misma línea, Fossati apuntó directamente contra el exjugador y referente crema Carlos Galván, quien sostuvo que la salida del técnico se debía a una supuesta mejor oferta para dirigir a la selección de Costa Rica. Ante ello, el uruguayo fue claro al señalar que, incluso si ese fuera el caso, no habría nada reprochable, y denunció un intento de desprestigiar su imagen ante los hinchas.

"El exfutbolista Carlos Galván dijo que yo me iba porque voy a dirigir a Costa Rica. Primero, ¿cuál es el pecado si yo me fuera porque me voy a Costa Rica? En el 2023, me fui a la selección de Perú y no se lo oculté a nadie. Universitario se enteró que me habían llamado de la selección por mí mismo. Hay un tipo de búsqueda de desprestigiarme con el hincha, con el que tenemos un amor mutuo. No lo van a conseguir", sentenció.

Universitario definió al reemplazo de Jorge Fossati

Según mencionó el periodista Gustavo Peralta, Javier Rabanal es el elegido para poder ocupar el cargo de entrenador en Universitario. El DT español llegó a un acuerdo con la directiva y, a falta de confirmación, dirigirá a los merengues rumbo al tetracampeonato de la Liga 1.