La primera reacción de Jorge Fossati tras dejar de ser DT de Universitario: "Está muy triste..."

Una vez más los caminos de Jorge Fossati y Universitario se separaron. La primera vez fue porque iba a dirigir a la Selección Peruana, esta última fue porque no llegó a un acuerdo con la directiva crema. Durante los últimos días eran muchos los rumores sobre sus pedidos para mejorar su contrato. Pasa que tranquilamente pudo quedarse, pues su contrato era hasta fines del 2026.

Poco a poco el tema de Jorge Fossati va llegando a su fin, pues Javier Rabanal tomará la posta y restan detalles para que sea presentado oficialmente en Universitario. El tema aquí es como se ha manejado todo, pues una cosa dice la U y otra el entorno del DT campeón. Por ahora, se sabe que el 'Nono' no está del todo bien.

El periodista Gustavo Peralta confesó que el DT uruguayo y su entorno se han sentido traicionados, pues ya tenían a su reemplazo mucho antes de que terminaran las negociaciones. "Jorge Fossati está muy triste y dolido, no se quería ir de Universitario", señaló el periodista en L1MAX. De todas formas, no hay vuelta atrás. Le tocará despedirse de los jugadores y pasar la página.

Problemas entre Universitario y Jorge Fossati

El mismo Gustavo Peralta reveló que desde el entorno de Universitario se dice que Jorge Fossati es un buen entrenador, pero que es una persona complicada en el día a día. No se sabe si es por el tema con los trabajadores o jugadores del plantel. Lo cierto es que varios jugadores están afectados por la salida del uruguayo.

El destino de Jorge Fossati tras salir de Universitario

Desde antes que se decida su salida de Universitario, el DT uruguayo tenía ofertas de México y Uruguay. Es muy poco probable que lo veamos ver dirigir a otro equipo de la Liga 1, así que la probabilidad más alta es que vuelva a su país para continuar con su carrera. Estar con su familia inclinaría la balanza para que termine dirigiendo en Uruguay.